11月5日生肖运程
11月5日（农历九月廿七） 吉利指数：★★（小凶） 宜：施济、出海、议事、投资、进修 忌：诉讼、求医、开市、搬家、园艺
鼠
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
难得一家人相聚，多体恤别人的感受，有些事其实可以大事化小。
牛
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
尝试以不同角度来看待事物，你将会有全然不同的新体会。
虎
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
多注意自己的健康状况，尤其是身怀六甲的女士，动作别太剧烈。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
得到幸运之神的眷顾，财运不错的一天，不妨抓住机会好好理财。
龙
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
现有的工作虽然令你满意，却充满未知数。居安思危，思考一下后续发展。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
防范胜于治疗，多做运动以提高自己的免疫能力，抵抗病菌的侵袭。
马
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
放下吧！下班是让自己休息的时候，而不是挂念着工作的时候。
羊
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
进行激烈运动之前，最好能做点热身运动，不然手脚容易受伤。
猴
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
上梁不正下梁歪，与孩子相处宜注意自己的言行，给他们立个好榜样。
鸡
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
热心帮助他人虽好事，但对方若是异性，难免会引起另一半的不满。
狗
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
与家中长辈相聚时，他们难免啰唆，但不妨用心倾听他们的内心话。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
好好享受难得的闲暇，避免长途旅行，否则会面临不必要的压力。