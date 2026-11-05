鼠

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

难得一家人相聚，多体恤别人的感受，有些事其实可以大事化小。

牛

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

尝试以不同角度来看待事物，你将会有全然不同的新体会。

虎

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

多注意自己的健康状况，尤其是身怀六甲的女士，动作别太剧烈。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

得到幸运之神的眷顾，财运不错的一天，不妨抓住机会好好理财。

龙

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：中

现有的工作虽然令你满意，却充满未知数。居安思危，思考一下后续发展。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

防范胜于治疗，多做运动以提高自己的免疫能力，抵抗病菌的侵袭。

马

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

放下吧！下班是让自己休息的时候，而不是挂念着工作的时候。

羊

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

进行激烈运动之前，最好能做点热身运动，不然手脚容易受伤。

猴

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

上梁不正下梁歪，与孩子相处宜注意自己的言行，给他们立个好榜样。

鸡

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

热心帮助他人虽好事，但对方若是异性，难免会引起另一半的不满。

狗

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

与家中长辈相聚时，他们难免啰唆，但不妨用心倾听他们的内心话。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

好好享受难得的闲暇，避免长途旅行，否则会面临不必要的压力。