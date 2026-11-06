鼠

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

令人充满期待的一天，大胆地按照原定计划进行吧。

牛

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：吉

身心的健康促成了正面的能量，今天的效率极高。

虎

运气：凶

健康：吉

事业：中

财运：中

即使压力大使心情不好，也不能随便发脾气。以微笑迎接新的一天吧。

兔

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：吉

不妨与前同事或上司相聚，扩大自己的人际网络和圈子。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

切勿天真地期待奇迹的出现，今天要果断地着手筹备事宜。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

经一事，长一智。今天虽然挑战重重，却是增长见闻的最佳时刻。

马

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

专注于事业的发展，不要迷恋可遇不可求的偏财了。

羊

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

疲惫的身心可能会影响你的健康。打起精神来，今天是值得期待的。

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

所谓舍得，即舍弃得越多，得到的也更多，不妨向有需要的人伸出援手。

鸡

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

多观察周遭所发生的事，敏锐的观察力能够为你带来意想不到的收获。

狗

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

财神度假去了，倒不如将钱花在更有意义的事上，如捐钱给慈善机构。

猪

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

偏财运不济，除了避免投资或赌博外，切勿随意借钱给他人。