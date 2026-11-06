11月6日生肖运程
11月6日（农历九月廿八） 吉利指数：★（大凶） 宜：无 忌：诸事不宜
鼠
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
令人充满期待的一天，大胆地按照原定计划进行吧。
牛
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：吉
身心的健康促成了正面的能量，今天的效率极高。
虎
运气：凶
健康：吉
事业：中
财运：中
即使压力大使心情不好，也不能随便发脾气。以微笑迎接新的一天吧。
兔
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：吉
不妨与前同事或上司相聚，扩大自己的人际网络和圈子。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
切勿天真地期待奇迹的出现，今天要果断地着手筹备事宜。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
经一事，长一智。今天虽然挑战重重，却是增长见闻的最佳时刻。
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
专注于事业的发展，不要迷恋可遇不可求的偏财了。
羊
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
疲惫的身心可能会影响你的健康。打起精神来，今天是值得期待的。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
所谓舍得，即舍弃得越多，得到的也更多，不妨向有需要的人伸出援手。
鸡
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
多观察周遭所发生的事，敏锐的观察力能够为你带来意想不到的收获。
狗
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
财神度假去了，倒不如将钱花在更有意义的事上，如捐钱给慈善机构。
猪
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
偏财运不济，除了避免投资或赌博外，切勿随意借钱给他人。