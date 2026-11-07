11月7日生肖运程
11月7日（农历九月廿九） 吉利指数：★★★（平平） 宜：扫舍、水电维修、安葬、买车、交易、理发 忌：求医、庆功、动土、园艺
鼠
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
要勇敢面对现实，不断犯错总比裹足不前或从不尝试来得好。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
今天醒目些，将遇上一位能够在事业或生意上帮助你的知心朋友。
虎
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
不论成功或失败，都该享受整个过程，从中吸取经验，为未来做好准备。
兔
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
建议将财务规划拟定好，为下来的日子做好打算，以防跌入债务深渊。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
要相信越挫越勇，眼前的挑战将使你更坚强，并激发出你更大的潜能。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
凡事宜保持低调，切勿高谈阔论，在无意中得罪有心人。
马
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
遭到令人难以忍受的刁难时，千万别灰心，行内前辈将助你渡过难关。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
勿轻信于人，以免中计落入小人的圈套，给你带来巨大损失。
猴
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
上司、客户的良好评语，对你来说是很大的鼓励，继续努力加油吧。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
与同事聚餐能增进彼此的合作关系，但切记别在聚餐时道人长短。
狗
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
人要懂得放宽胸襟，凡事以平常心看待，要不然将影响身心健康。
猪
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
任何一点细微的进步都值得肯定，坚持住，成功就在不远处。