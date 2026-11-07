鼠

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

要勇敢面对现实，不断犯错总比裹足不前或从不尝试来得好。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

今天醒目些，将遇上一位能够在事业或生意上帮助你的知心朋友。

虎

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

不论成功或失败，都该享受整个过程，从中吸取经验，为未来做好准备。

兔

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

建议将财务规划拟定好，为下来的日子做好打算，以防跌入债务深渊。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

要相信越挫越勇，眼前的挑战将使你更坚强，并激发出你更大的潜能。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

凡事宜保持低调，切勿高谈阔论，在无意中得罪有心人。

马

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

遭到令人难以忍受的刁难时，千万别灰心，行内前辈将助你渡过难关。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

勿轻信于人，以免中计落入小人的圈套，给你带来巨大损失。

猴

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

上司、客户的良好评语，对你来说是很大的鼓励，继续努力加油吧。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

与同事聚餐能增进彼此的合作关系，但切记别在聚餐时道人长短。

狗

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

人要懂得放宽胸襟，凡事以平常心看待，要不然将影响身心健康。

猪

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

任何一点细微的进步都值得肯定，坚持住，成功就在不远处。