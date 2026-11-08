11月8日生肖运程
11月8日（农历九月三十） 吉利指数：★★★（平平） 宜：安床、施济、动土、水电维修、安葬、交易 忌：求医、装修、买车、投资
鼠
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：中
千保健，万保健，心态平衡是关键。趁着有空，读些心灵方面的书籍。
牛
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：吉
尽量减少与家人起争执而影响彼此间的关系，宜维持全家的和谐。
虎
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
与家人聚会，不仅能增进彼此感情，也能为你的生活带来欢笑。
兔
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
言出必行，说到一定要做到，这样才对得起自己，赢得他人信任。
龙
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：中
该放下就放下吧，何必苦苦沉浸于过去各种不愉快之中呢？
蛇
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：吉
态度要友善，说话多留余地，说出去的话像泼出去的水，覆水难收。
马
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
多关心伴侣，切勿心情差而将怨气发泄在对方身上，这会损害关系。
羊
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：吉
空有知识是不够的，必须将它运用到生活上，才能发挥实际效果。
猴
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：中
小心在言行举止上得罪人，影响人际关系。健康方面也须多加注意。
鸡
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：中
潮落之后，必将潮起，今天不妨低调些，耐心等待好运的到来。
狗
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
工作也别忘了家庭，多陪伴家人，以便能够多了解彼此的近况。
猪
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：吉
休息是为了走更长远的路，切勿因精神不佳而影响工作表现。