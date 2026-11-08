鼠

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：中

千保健，万保健，心态平衡是关键。趁着有空，读些心灵方面的书籍。

牛

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：吉

尽量减少与家人起争执而影响彼此间的关系，宜维持全家的和谐。

虎

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

与家人聚会，不仅能增进彼此感情，也能为你的生活带来欢笑。

兔

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

言出必行，说到一定要做到，这样才对得起自己，赢得他人信任。

龙

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：中

该放下就放下吧，何必苦苦沉浸于过去各种不愉快之中呢？

蛇

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：吉

态度要友善，说话多留余地，说出去的话像泼出去的水，覆水难收。

马

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

多关心伴侣，切勿心情差而将怨气发泄在对方身上，这会损害关系。

羊

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：吉

空有知识是不够的，必须将它运用到生活上，才能发挥实际效果。

猴

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：中

小心在言行举止上得罪人，影响人际关系。健康方面也须多加注意。

鸡

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：中

潮落之后，必将潮起，今天不妨低调些，耐心等待好运的到来。

狗

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

工作也别忘了家庭，多陪伴家人，以便能够多了解彼此的近况。

猪

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：吉

休息是为了走更长远的路，切勿因精神不佳而影响工作表现。