鼠

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

勿轻易相信别人的甜言蜜语。做巨额投资前，须三思而后行。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

维持均衡饮食，保持良好习惯，千万别再为工作忙碌而忽略健康。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

福中隐祸，祸中藏福。今日处理工作时，宜留意不起眼的细节。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

立志要如山，只要定下后就势在必行，这样才能达标，实现理想。

龙

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

有望获得贵人赏识，宜积极展现个人才能，把握机会。

蛇

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

今天不宜投资，切勿抱有明知山有虎，却向虎山行的心态。

马

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

在事业上可能得到异性贵人的帮助，但要提醒自己保持一定的距离。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

主动与被动只在一念之差，现在是时候改变态度，采取主动的行动。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

休息是为了走更长的路，若不舒服，不妨求医，切勿抱病上班。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

小不忍则乱大谋，保持缄默，避免与人争论不休，时间能证明一切。

狗

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

切勿自负，做任何事都要小心谨慎，再三检查并不浪费你太多时间。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

一分耕耘，一分收获，验收成果时候到了。勿自满，更要持之以恒。