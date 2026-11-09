11月9日生肖运程
11月9日（农历十月初一） 吉利指数：★★（小凶） 宜：施济、会友、养宠物、美容、酿造 忌：婚嫁、立约、搬家、上市、理发
鼠
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
勿轻易相信别人的甜言蜜语。做巨额投资前，须三思而后行。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
维持均衡饮食，保持良好习惯，千万别再为工作忙碌而忽略健康。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
福中隐祸，祸中藏福。今日处理工作时，宜留意不起眼的细节。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
立志要如山，只要定下后就势在必行，这样才能达标，实现理想。
龙
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
有望获得贵人赏识，宜积极展现个人才能，把握机会。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
今天不宜投资，切勿抱有明知山有虎，却向虎山行的心态。
马
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
在事业上可能得到异性贵人的帮助，但要提醒自己保持一定的距离。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
主动与被动只在一念之差，现在是时候改变态度，采取主动的行动。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
休息是为了走更长的路，若不舒服，不妨求医，切勿抱病上班。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
小不忍则乱大谋，保持缄默，避免与人争论不休，时间能证明一切。
狗
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
切勿自负，做任何事都要小心谨慎，再三检查并不浪费你太多时间。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
一分耕耘，一分收获，验收成果时候到了。勿自满，更要持之以恒。