11月10日生肖运程
11月10日（农历十月初二） 吉利指数：★★（小凶） 宜：施济、会友、养宠物、美容、酿造 忌：出海、装修、园艺、投标、理发
鼠
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
好心情会为你带来好运，趁此良机表现一番，从而获取升职机会。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
尽力做到最好，一些小错误切勿放在心上，耿耿于怀只会影响表现。
虎
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
宜看紧手机、钱包之类的财物，小心因一时疏忽而遗失。
兔
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
孤军作战难取得成效，只有团结众人的力量，才能更快达到成功。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
感恩之心能改变人的一生，不妨对曾帮过自己的贵人表示感激之意。
蛇
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
身体容易出现不适，切勿过度操劳，建议你适当休息。
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
财务及投资方面须谨慎处理，切勿道听途说，以免取得不正确的消息。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
山不转人转，若心目中的理想与现实有所落差，就必须先改变自己。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
切勿因原则和自尊而顽固不化，有时改变能够为你带来更大好处。
鸡
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
做任何事都要专心致志，三心二意将使自己迷失方向。
狗
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
若没经历重重困难，就不可能成就大事业。勇敢接受挑战吧！
猪
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
乐观与热情的态度将有助提升运势，为你带来更多的机会及回报。