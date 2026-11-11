11月11日生肖运程
11月11日（农历十月初三） 吉利指数：★★★（平平） 宜：施济、庆功、开市、立约、会友、装修 忌：修墓、投标、美容
鼠
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
心平气和有利身心健康，做些晨运或气功之类有益身心的活动吧。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
夫妻俩发生口角是正常的事，但千万不要恶言相对。
虎
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
胜利属于坚忍、永不言败的人。一时的挫折，算得了什么？
兔
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
时间如海绵里的水，挤一挤，总还是有的。多腾出时间与家人团聚。
龙
运气：中
健康：中
事业：中
财运：凶
钱是身外物，就当成是买个经验，吸取教训吧。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
对自己说，无论遇到什么情况，都不能有一点点灰心丧气。
马
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
年轻时用健康获取财富，老时则用财富找回健康。年轻时别忽略保健。
羊
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
生活方式决定你的健康，是该吃些健康食品的时候了。
猴
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
就算没紧急事可做，也不应该这样浪费时间，到外面活动吧。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
时间在每个人心里的价值都不同，不妨参加讲座以增添知识。
狗
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
莫名的烦恼，让自己情绪低落。别憋着，向另一半倾诉。
猪
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
有朋自远方来，不亦乐乎。一同欢庆难得一聚的美好时刻吧。