鼠

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

心平气和有利身心健康，做些晨运或气功之类有益身心的活动吧。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

夫妻俩发生口角是正常的事，但千万不要恶言相对。

虎

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

胜利属于坚忍、永不言败的人。一时的挫折，算得了什么？

兔

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

时间如海绵里的水，挤一挤，总还是有的。多腾出时间与家人团聚。

龙

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

钱是身外物，就当成是买个经验，吸取教训吧。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

对自己说，无论遇到什么情况，都不能有一点点灰心丧气。

马

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

年轻时用健康获取财富，老时则用财富找回健康。年轻时别忽略保健。

羊

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

生活方式决定你的健康，是该吃些健康食品的时候了。

猴

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

就算没紧急事可做，也不应该这样浪费时间，到外面活动吧。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

时间在每个人心里的价值都不同，不妨参加讲座以增添知识。

狗

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

莫名的烦恼，让自己情绪低落。别憋着，向另一半倾诉。

猪

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

有朋自远方来，不亦乐乎。一同欢庆难得一聚的美好时刻吧。