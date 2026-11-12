鼠

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

辛勤的蜜蜂，没有时间悲哀。花些时间策划接下来的工作事项吧。

牛

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

休息好才能走更长的路，不妨暂时放下手中的琐碎事，松懈一下吧。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

面子及自尊心真的那么重要吗？说声对不起其实没有那么难。

兔

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

阅读像运动，锻炼越多，身体越强；书读得越多，越有智慧。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

平时忙碌于工作而忽略了父母，今日陪他们逛逛吧。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

借酒浇愁，愁更愁。心情不好时，切勿酗酒，更不要酒后驾车。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

小赌怡情，买些彩票，就当成是买些希望吧。

羊

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

向前辈们请教，能从他们的经验中，知道自己为何陷入瓶颈。

猴

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

空谈毫无建设性，只有行动才有用。找些时间计划毫无头绪的工作。

鸡

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

开心也好，失望也罢，一切都会成为过去。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

有惊无险的一天，让自己折腾不已，还是好好犒劳自己吧。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

和谐婚姻是稳健事业的基石，夫妻俩不妨来个烛光晚餐增进感情。