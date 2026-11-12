11月12日生肖运程
11月12日（农历十月初四） 吉利指数：★★★（平平） 宜：旅行、诉讼、开市、会友、搬家、动土 忌：安床、议事、交易
鼠
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
辛勤的蜜蜂，没有时间悲哀。花些时间策划接下来的工作事项吧。
牛
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
休息好才能走更长的路，不妨暂时放下手中的琐碎事，松懈一下吧。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
面子及自尊心真的那么重要吗？说声对不起其实没有那么难。
兔
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
阅读像运动，锻炼越多，身体越强；书读得越多，越有智慧。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
平时忙碌于工作而忽略了父母，今日陪他们逛逛吧。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
借酒浇愁，愁更愁。心情不好时，切勿酗酒，更不要酒后驾车。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
小赌怡情，买些彩票，就当成是买些希望吧。
羊
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
向前辈们请教，能从他们的经验中，知道自己为何陷入瓶颈。
猴
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
空谈毫无建设性，只有行动才有用。找些时间计划毫无头绪的工作。
鸡
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
开心也好，失望也罢，一切都会成为过去。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
有惊无险的一天，让自己折腾不已，还是好好犒劳自己吧。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
和谐婚姻是稳健事业的基石，夫妻俩不妨来个烛光晚餐增进感情。