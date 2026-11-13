鼠

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

开会时尽量保持低调，以免同事因你的无心之言而受伤，影响感情。

牛

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

即使面对信任的人，也要留几分戒心，以防对方见利忘义，将你出卖。

虎

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

同时处理好几件事虽让你忙得不可开交，却也忙得开心。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

勇于尝试是迈向成功的其中一大要素，更何况今天有吉星高照。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

虽没受到幸运女神的眷顾，仍须坚持不懈，保持乐观，切勿郁郁寡欢。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

事情并不如想象中的顺利，避免过于乐观，宜小心观察再作定夺。

马

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

眼明手快使你比别人更快获得机会，但切勿自负，珍惜自己所拥有的。

羊

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

局势大好，别再举棋不定经常转换计划，这将使自己失去机会。

猴

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

没争执就没进步，态度可以柔和些，别为了小事而争得脸红耳赤。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

一连串的事让你烦不胜烦，宜佩戴吉祥饰品，平心静气完成任务。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

未经证实的消息，听听就好，切勿匆忙以此为依据而做出决定。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

把握时机做出明智之举，裹足不前将导致你眼睁睁让机会溜走。