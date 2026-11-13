11月13日生肖运程
11月13日（农历十月初五） 吉利指数：★★★★★（大吉） 宜：事事皆宜 忌：无
鼠
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
开会时尽量保持低调，以免同事因你的无心之言而受伤，影响感情。
牛
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
即使面对信任的人，也要留几分戒心，以防对方见利忘义，将你出卖。
虎
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
同时处理好几件事虽让你忙得不可开交，却也忙得开心。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
勇于尝试是迈向成功的其中一大要素，更何况今天有吉星高照。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
虽没受到幸运女神的眷顾，仍须坚持不懈，保持乐观，切勿郁郁寡欢。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
事情并不如想象中的顺利，避免过于乐观，宜小心观察再作定夺。
马
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
眼明手快使你比别人更快获得机会，但切勿自负，珍惜自己所拥有的。
羊
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
局势大好，别再举棋不定经常转换计划，这将使自己失去机会。
猴
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
没争执就没进步，态度可以柔和些，别为了小事而争得脸红耳赤。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
一连串的事让你烦不胜烦，宜佩戴吉祥饰品，平心静气完成任务。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
未经证实的消息，听听就好，切勿匆忙以此为依据而做出决定。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
把握时机做出明智之举，裹足不前将导致你眼睁睁让机会溜走。