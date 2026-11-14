11月14日生肖运程
11月14日（农历十月初六） 吉利指数：★★★（平平） 宜：施济、出海、求医、上任、议事、进修 忌：动土、水电维修、交易
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
鸿运当头，做事得心应手。投资方面，可考虑把价值不大的股票卖掉。
牛
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
别老是闷闷不乐，改变自己的心态，乐观些，你的运气会更好。
虎
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
用心经营自己的人际关系。切勿撒谎，以免水落石出时，倍感尴尬。
兔
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
深思熟虑后再下决定，你的粗心大意将引致许多不必要的麻烦。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
一切顺顺利利，使你接下来几天都喜上眉梢，凡事仍须谨慎小心。
蛇
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
同事之间不要互相批评，好好协商，才能闯出一片天。
马
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：凶
财运起伏，因此与别人在金钱纠纷上要额外小心，以免得不偿失。
羊
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
换工作也许让你享有更高的薪金配套，但别忘了其所带来的巨大压力。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
虽说好马不吃回头草，但是好草不妨回头吃。考虑对方的提议吧！
鸡
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
今天是适合表现的一天，宜把握良机，好好在工作上大显身手。
狗
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
工作与生活问题接踵而来，若谨慎处理，一切问题都能迎刃而解。
猪
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
绝处逢生，新构思与计划将为你带来意想不到的收获及转机。