鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

鸿运当头，做事得心应手。投资方面，可考虑把价值不大的股票卖掉。

牛

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

别老是闷闷不乐，改变自己的心态，乐观些，你的运气会更好。

虎

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

用心经营自己的人际关系。切勿撒谎，以免水落石出时，倍感尴尬。

兔

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

深思熟虑后再下决定，你的粗心大意将引致许多不必要的麻烦。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

一切顺顺利利，使你接下来几天都喜上眉梢，凡事仍须谨慎小心。

蛇

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：中

同事之间不要互相批评，好好协商，才能闯出一片天。

马

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：凶

财运起伏，因此与别人在金钱纠纷上要额外小心，以免得不偿失。

羊

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：中

换工作也许让你享有更高的薪金配套，但别忘了其所带来的巨大压力。

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

虽说好马不吃回头草，但是好草不妨回头吃。考虑对方的提议吧！

鸡

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

今天是适合表现的一天，宜把握良机，好好在工作上大显身手。

狗

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

工作与生活问题接踵而来，若谨慎处理，一切问题都能迎刃而解。

猪

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

绝处逢生，新构思与计划将为你带来意想不到的收获及转机。