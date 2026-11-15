鼠

运气：中 健康：中

事业：中 财运：凶

心神恍惚，应打起十二分精神，以免工作上，一时大意而受伤。

牛

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

多说激励性的话，鼓励周围的人，让他们充满信心向前冲刺。

虎

运气：凶 健康：中

事业：凶 财运：凶

失败往往发生在自己运程顺遂之际，不妨重新评估一些重要决策。

兔

运气：凶 健康：中

事业：凶 财运：凶

过分自信将蒙蔽判断能力，使你妄下决定而蒙受不必要的损失。

龙

运气：中 健康：中

事业：凶 财运：凶

小心驶得万年船，签约前宜仔细阅读所有条约，以防落入小人圈套。

蛇

运气：吉 健康：中

事业：中 财运：中

可供选择的方案众多，但都要经过实际的考量，方可做出决定。

马

运气：中 健康：中

事业：凶 财运：凶

与钱有关的决定上，须深思熟虑，否则将因一时大意而惹上官非。

羊

运气：凶 健康：中

事业：凶 财运：凶

多注意时间方面的管理，切勿为了小事抓狂而耽误重要的事项。

猴

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：中

多做事、少批评及投诉，事业才能够扶摇直上，一帆风顺。

鸡

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：中

勇往直前吧，问题出现时将有贵人伸出援手，但别视为理所当然。

狗

运气：中 健康：中

事业：中 财运：凶

一些小事将影响你一整天的心情，忍一时风平浪静，对大家都好。

猪

运气：凶 健康：中

事业：凶 财运：凶

好运天天有，坏运只是偶尔一两次，你无须太在意。