11月15日生肖运程
11月15日（农历十月初七） 吉利指数：★★（小凶） 宜：祈福、议事、会友、进修、采购 忌：安床、旅行、诉讼、动土、置产
鼠
运气：中 健康：中
事业：中 财运：凶
心神恍惚，应打起十二分精神，以免工作上，一时大意而受伤。
牛
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
多说激励性的话，鼓励周围的人，让他们充满信心向前冲刺。
虎
运气：凶 健康：中
事业：凶 财运：凶
失败往往发生在自己运程顺遂之际，不妨重新评估一些重要决策。
兔
运气：凶 健康：中
事业：凶 财运：凶
过分自信将蒙蔽判断能力，使你妄下决定而蒙受不必要的损失。
龙
运气：中 健康：中
事业：凶 财运：凶
小心驶得万年船，签约前宜仔细阅读所有条约，以防落入小人圈套。
蛇
运气：吉 健康：中
事业：中 财运：中
可供选择的方案众多，但都要经过实际的考量，方可做出决定。
马
运气：中 健康：中
事业：凶 财运：凶
与钱有关的决定上，须深思熟虑，否则将因一时大意而惹上官非。
羊
运气：凶 健康：中
事业：凶 财运：凶
多注意时间方面的管理，切勿为了小事抓狂而耽误重要的事项。
猴
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：中
多做事、少批评及投诉，事业才能够扶摇直上，一帆风顺。
鸡
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：中
勇往直前吧，问题出现时将有贵人伸出援手，但别视为理所当然。
狗
运气：中 健康：中
事业：中 财运：凶
一些小事将影响你一整天的心情，忍一时风平浪静，对大家都好。
猪
运气：凶 健康：中
事业：凶 财运：凶
好运天天有，坏运只是偶尔一两次，你无须太在意。