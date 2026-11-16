鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

失败是成功之母，若检讨以往的失败，对新工程的整体发展有益。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

坐姿不当会带来腰背部疼痛，有受伤的可能，须多加小心。

虎

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

无休止的会议把你压得喘不过气，无须担心，一切终将获得回报。

兔

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

生意是一种系统，管理则是系统操作，如何控制，你要靠自己。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

尝试改变心态，听一下他人的建议，将能有效辅助自己的原本计划。

蛇

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

事业如日中天，身体却不堪负荷。先照顾好身体再在事业上打拼吧。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

有些事别冒险去做，或许可找专家、前辈协助，以免自己得不偿失。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

运用智慧，将一些不属于自己的工作分出去，以减轻自己的工作量。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

量力而为，切勿随意许下承诺，以免影响名誉及别人对你的信任。

鸡

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

做任何事只要问心无愧，没有对不起良心，就不必感到内疚。

狗

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

好消息要多宣扬，别收起来；一些不好的东西，则最好自己留着。

猪

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

缺乏经验导致事情在紧要关头出差错，宜沉住气找出问题根源。