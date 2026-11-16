11月16日生肖运程
11月16日（农历十月初八） 吉利指数：★★★★★（大吉） 宜：事事皆宜 忌：无
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
失败是成功之母，若检讨以往的失败，对新工程的整体发展有益。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
坐姿不当会带来腰背部疼痛，有受伤的可能，须多加小心。
虎
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
无休止的会议把你压得喘不过气，无须担心，一切终将获得回报。
兔
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
生意是一种系统，管理则是系统操作，如何控制，你要靠自己。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
尝试改变心态，听一下他人的建议，将能有效辅助自己的原本计划。
蛇
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
事业如日中天，身体却不堪负荷。先照顾好身体再在事业上打拼吧。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
有些事别冒险去做，或许可找专家、前辈协助，以免自己得不偿失。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
运用智慧，将一些不属于自己的工作分出去，以减轻自己的工作量。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
量力而为，切勿随意许下承诺，以免影响名誉及别人对你的信任。
鸡
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
做任何事只要问心无愧，没有对不起良心，就不必感到内疚。
狗
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
好消息要多宣扬，别收起来；一些不好的东西，则最好自己留着。
猪
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
缺乏经验导致事情在紧要关头出差错，宜沉住气找出问题根源。