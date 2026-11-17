鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

道理人人都会讲，但若关系到自己的利益，有些人可能会蛮不讲理。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

千万别为了面子而逞强，接受一些自己无法完成的任务而徒增负担。

虎

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

不妨打个电话，邀约爱人或配偶在今天共进晚餐，共享二人世界。

兔

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

运气不俗，出门遇贵人。宜把握良机，向贵人展现自己的才能。

龙

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

小病不医将成大病，千万别对感冒置之不理，否则将影响工作进展。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

少年不养生，老来养医生。今天的身体状态不佳，早点回家休息吧。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

别人的建议若让你无法接受，不妨从另个角度看待，会有不同体悟。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

不断的应酬和聚会让你忙得不可开交，但千万别忽略了自己的健康。

猴

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

不该发生的错误居然会发生。但亡羊补牢，一切都还来得及纠正。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

大大小小的事把你压得喘不过气，勿慌张，凡事一步一步慢慢来。

狗

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

把目标定高一点，眼光就能放得更远，但切记妥善处理所面对的压力。

猪

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

若有人尝试以高薪说服你跳槽，最好三思后行，因为现在还不是时候。