11月17日生肖运程
11月117日（农历十月初九） 吉利指数：★★★★★（大吉） 宜：事事皆宜 忌：无
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
道理人人都会讲，但若关系到自己的利益，有些人可能会蛮不讲理。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
千万别为了面子而逞强，接受一些自己无法完成的任务而徒增负担。
虎
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
不妨打个电话，邀约爱人或配偶在今天共进晚餐，共享二人世界。
兔
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
运气不俗，出门遇贵人。宜把握良机，向贵人展现自己的才能。
龙
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
小病不医将成大病，千万别对感冒置之不理，否则将影响工作进展。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
少年不养生，老来养医生。今天的身体状态不佳，早点回家休息吧。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
别人的建议若让你无法接受，不妨从另个角度看待，会有不同体悟。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
不断的应酬和聚会让你忙得不可开交，但千万别忽略了自己的健康。
猴
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
不该发生的错误居然会发生。但亡羊补牢，一切都还来得及纠正。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
大大小小的事把你压得喘不过气，勿慌张，凡事一步一步慢慢来。
狗
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
把目标定高一点，眼光就能放得更远，但切记妥善处理所面对的压力。
猪
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
若有人尝试以高薪说服你跳槽，最好三思后行，因为现在还不是时候。