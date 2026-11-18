11月18日生肖运程
11月18日（农历十月初十） 吉利指数：★★★（平平） 宜：出海、议事、会友、扫舍、园艺、进修 忌：安床、开市、买车
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
多参与公司的休闲活动，单身者将有机会认识到自己的理想情人。
牛
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
工作的烦人事项未能让你安心地与家人相聚，不妨打电话问候一番。
虎
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
与其将钱花在彩票上，不如实际些，与朋友、家人吃顿丰盛的晚餐。
兔
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
用心聆听家人所面对的困难，适时提供精神支持及开导。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
相聚不易，千万别与配偶起争执，更不要勉强对方接受自己的想法。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
切勿放弃心中的理想，不妨把问题当作考验，重新出发。
马
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
流感病毒蔓延，宜多加注意，避免到人多的地方，以降低感染风险。
羊
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
善待朋友及家人，否则他们将以其人之道还治其人之身，使你诸事不顺。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
有能力施舍，帮助他人是种福气，其中的快乐非笔墨所能形容。
鸡
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
友谊是一辈子的事，宜好好珍惜。今天不妨联系久未联络的朋友。
狗
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
当同事再三向你借钱时，要懂得婉拒，以免让自己深陷困境。
猪
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
身体非铁打，同时处理好几件事让你疲惫不已，宜照顾自己的健康。