鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

多参与公司的休闲活动，单身者将有机会认识到自己的理想情人。

牛

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

工作的烦人事项未能让你安心地与家人相聚，不妨打电话问候一番。

虎

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

与其将钱花在彩票上，不如实际些，与朋友、家人吃顿丰盛的晚餐。

兔

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

用心聆听家人所面对的困难，适时提供精神支持及开导。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

相聚不易，千万别与配偶起争执，更不要勉强对方接受自己的想法。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

切勿放弃心中的理想，不妨把问题当作考验，重新出发。

马

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

流感病毒蔓延，宜多加注意，避免到人多的地方，以降低感染风险。

羊

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

善待朋友及家人，否则他们将以其人之道还治其人之身，使你诸事不顺。

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

有能力施舍，帮助他人是种福气，其中的快乐非笔墨所能形容。

鸡

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

友谊是一辈子的事，宜好好珍惜。今天不妨联系久未联络的朋友。

狗

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

当同事再三向你借钱时，要懂得婉拒，以免让自己深陷困境。

猪

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

身体非铁打，同时处理好几件事让你疲惫不已，宜照顾自己的健康。