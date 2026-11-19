鼠

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

平日的工作忙碌不已，宜维持良好的生活习惯，以确保充足的体力。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

只要有更好的赚钱机会，都宜把握，切勿让它从你的指尖悄悄溜走。

虎

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

稳定情绪才能让你的表现更好，趁下班做些放松身心的活动吧。

兔

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

要及时把账单付清，一拖再拖会增添许多不必要的开销。

龙

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：吉

若想美梦成真，就必须采取实际行动。心动不如行动，马上开始吧。

蛇

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：吉

借酒浇愁愁更愁。心情不好时，切勿酗酒，更不要酒后驾车。

马

运气：中

健康：吉

事业：凶

财运：中

就算碰上千载难逢的大减价，也千万别大肆采购，花钱要有明智规划。

羊

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

开快车前请三思，以免一失足成千古恨，不仅害了自己，也害了别人。

猴

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

聚会时宜小心自己的言行，否则将得罪他人，甚至有可能失去好友。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

吉星高照，但运气好时勿嚣张，行善积德，这样才能加强运势。

狗

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

感情稳定者可考虑步上红毯。若有心上人，可尝试在烛光晚餐时表白。

猪

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

与家人一起把家里打扫干净，这将会提升好运。