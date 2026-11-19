11月19日生肖运程
11月19日（农历十月十一） 吉利指数：★★★★（小吉） 宜：安神、安床、施济、旅行、诉讼、求医 忌：水电维修、养宠物、理发、美容
鼠
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
平日的工作忙碌不已，宜维持良好的生活习惯，以确保充足的体力。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
只要有更好的赚钱机会，都宜把握，切勿让它从你的指尖悄悄溜走。
虎
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
稳定情绪才能让你的表现更好，趁下班做些放松身心的活动吧。
兔
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
要及时把账单付清，一拖再拖会增添许多不必要的开销。
龙
运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：吉
若想美梦成真，就必须采取实际行动。心动不如行动，马上开始吧。
蛇
运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：吉
借酒浇愁愁更愁。心情不好时，切勿酗酒，更不要酒后驾车。
马
运气：中
健康：吉
事业：凶
财运：中
就算碰上千载难逢的大减价，也千万别大肆采购，花钱要有明智规划。
羊
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
开快车前请三思，以免一失足成千古恨，不仅害了自己，也害了别人。
猴
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
聚会时宜小心自己的言行，否则将得罪他人，甚至有可能失去好友。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
吉星高照，但运气好时勿嚣张，行善积德，这样才能加强运势。
狗
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
感情稳定者可考虑步上红毯。若有心上人，可尝试在烛光晚餐时表白。
猪
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
与家人一起把家里打扫干净，这将会提升好运。