11月20日生肖运程
11月20日（农历十月十二） 吉利指数：★★★（平平） 宜：议事、装修、扫舍、动土、水电维修、安葬 忌：诉讼、求医、投资、置产
鼠
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
同样的问题，你可以尝试以不同的方式解决，效果将有所不同。
牛
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
对于无法控制的事，你就让它顺其自然，并把精力放在其他事情上。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
长期的努力，今天终于见到成果，但勿因此松懈，态度更要谦卑。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
批评别人时要婉转些，切勿单刀直入，以免引起反弹。
龙
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
胜利绝非难事，但取决于你是否够勤奋，并持之以恒坚持到底。
蛇
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
巧夺先机固然重要，偶尔也要等待适当的时机，才一举而上。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
你虽然是匹千里马，但必须要有伯乐的出现，才能发光发热。
羊
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
互相尊重对感情来说非常重要，做决定前最好先问伴侣的意见。
猴
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
知恩莫忘报，风光的时候，别忘了曾经帮助你的人。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
你若越想控制所有的事，就越容易自我迷失，你就看开些吧。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
若能把一切琐事抛到九霄云外，专心于事业，今天将有不俗的表现。
猪
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
不轻言放弃是你最大的优点，若能善用它，就能更快取得成功。