鼠

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

同样的问题，你可以尝试以不同的方式解决，效果将有所不同。

牛

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

对于无法控制的事，你就让它顺其自然，并把精力放在其他事情上。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

长期的努力，今天终于见到成果，但勿因此松懈，态度更要谦卑。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

批评别人时要婉转些，切勿单刀直入，以免引起反弹。

龙

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

胜利绝非难事，但取决于你是否够勤奋，并持之以恒坚持到底。

蛇

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

巧夺先机固然重要，偶尔也要等待适当的时机，才一举而上。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

你虽然是匹千里马，但必须要有伯乐的出现，才能发光发热。

羊

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

互相尊重对感情来说非常重要，做决定前最好先问伴侣的意见。

猴

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

知恩莫忘报，风光的时候，别忘了曾经帮助你的人。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

你若越想控制所有的事，就越容易自我迷失，你就看开些吧。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

若能把一切琐事抛到九霄云外，专心于事业，今天将有不俗的表现。

猪

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

不轻言放弃是你最大的优点，若能善用它，就能更快取得成功。