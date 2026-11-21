11月21日生肖运程
11月21日（农历十月十三） 吉利指数：★★（小凶） 宜：旅行、立约、会友、交易、采购 忌：婚嫁、装修、动土、投资、置产
鼠
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
只要功夫深，铁杵磨成针，就算再困难，你都要坚持下去。
牛
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
身体状态不佳，你还是早点回家休息，避免过于劳累而病倒。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
别人做不到的事，你未必做不到，不妨严以律己，时时鞭策自己吧。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
不要把别人的帮助视为理所当然，相反，你该把一切做得更好。
龙
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
家人期待与你共处的时光，要好好珍惜，今天放工后就回家吧。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
今天脾气失控的概率很高，切记要忍人所不能忍，以免跌入陷阱。
马
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
问题出现时，你更要心平气和面对，不要情绪用事而坏了事。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
有空的话，不妨多抽空与长辈、上司相处，这将让你获益匪浅。
猴
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
乐观、积极些吧！因为悲观的人就算有天大的好运，也无补于事。
鸡
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
若你对目前的生活感到满意，就不必做出重大改变，包括换工作。
狗
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
提拔新人不仅能提升他们的信心，也能为自己培养日后的接班人。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
运势不错，只要清楚自己的目标，就勇往直前，切勿犹豫不决。