鼠

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

只要功夫深，铁杵磨成针，就算再困难，你都要坚持下去。

牛

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

身体状态不佳，你还是早点回家休息，避免过于劳累而病倒。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

别人做不到的事，你未必做不到，不妨严以律己，时时鞭策自己吧。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

不要把别人的帮助视为理所当然，相反，你该把一切做得更好。

龙

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

家人期待与你共处的时光，要好好珍惜，今天放工后就回家吧。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

今天脾气失控的概率很高，切记要忍人所不能忍，以免跌入陷阱。

马

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

问题出现时，你更要心平气和面对，不要情绪用事而坏了事。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

有空的话，不妨多抽空与长辈、上司相处，这将让你获益匪浅。

猴

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

乐观、积极些吧！因为悲观的人就算有天大的好运，也无补于事。

鸡

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

若你对目前的生活感到满意，就不必做出重大改变，包括换工作。

狗

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

提拔新人不仅能提升他们的信心，也能为自己培养日后的接班人。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

运势不错，只要清楚自己的目标，就勇往直前，切勿犹豫不决。