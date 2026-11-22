鼠

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

与其浪费时间去说服别人，不如做出成绩来得到他们的肯定。

牛

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

幸运之神找上门，许多好事都会接踵而来，令你喜不自胜。

虎

运气：凶 健康：中

事业：凶 财运：凶

未雨绸缪虽好，但勿因此而胆小怕事，采取中庸态度是最佳方法。

兔

运气：中 健康：中

事业：中 财运：中

瘾是很难戒除的，但过程越艰辛，成就感就越大，你下定决心了吗？

龙

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

要做到大公无私虽然不易，但至少避免偏袒任何一方。

蛇

运气：中 健康：凶

事业：吉 财运：吉

人非圣贤，孰能无过，最重要是给别人一个改过自新的机会。

马

运气：凶 健康：凶

事业：中 财运：中

暂时把烦恼抛开，带着微笑与感恩之心，让每天过得更快乐。

羊

运气：凶 健康：凶

事业：中 财运：中

健康状况佳，运气自然也会好，建议让自己多休息，减少夜生活。

猴

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

施比受更有福，与其独自享有一切，不如与人分享，会更有乐趣。

鸡

运气：中 健康：中

事业：中 财运：中

己所不欲，勿施于人，你如何待人，人家也会以同样的方式对待你。

狗

运气：凶 健康：中

事业：凶 财运：凶

今天或许会陷入进退两难的处境，建议你按兵不动，静观其变。

猪

运气：中 健康：中

事业：中 财运：中

该做的事就不要迟疑，思前想后，反而会导致你一事无成。