11月22日生肖运程
11月22日（农历十月十四） 吉利指数：★★（小凶） 宜：施济、会友、养宠物、美容、酿造 忌：出海、装修、园艺、投标、理发
鼠
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
与其浪费时间去说服别人，不如做出成绩来得到他们的肯定。
牛
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
幸运之神找上门，许多好事都会接踵而来，令你喜不自胜。
虎
运气：凶 健康：中
事业：凶 财运：凶
未雨绸缪虽好，但勿因此而胆小怕事，采取中庸态度是最佳方法。
兔
运气：中 健康：中
事业：中 财运：中
瘾是很难戒除的，但过程越艰辛，成就感就越大，你下定决心了吗？
龙
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
要做到大公无私虽然不易，但至少避免偏袒任何一方。
蛇
运气：中 健康：凶
事业：吉 财运：吉
人非圣贤，孰能无过，最重要是给别人一个改过自新的机会。
马
运气：凶 健康：凶
事业：中 财运：中
暂时把烦恼抛开，带着微笑与感恩之心，让每天过得更快乐。
羊
运气：凶 健康：凶
事业：中 财运：中
健康状况佳，运气自然也会好，建议让自己多休息，减少夜生活。
猴
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
施比受更有福，与其独自享有一切，不如与人分享，会更有乐趣。
鸡
运气：中 健康：中
事业：中 财运：中
己所不欲，勿施于人，你如何待人，人家也会以同样的方式对待你。
狗
运气：凶 健康：中
事业：凶 财运：凶
今天或许会陷入进退两难的处境，建议你按兵不动，静观其变。
猪
运气：中 健康：中
事业：中 财运：中
该做的事就不要迟疑，思前想后，反而会导致你一事无成。