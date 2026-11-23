鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

运势虽佳也要谨慎处理事务，因一次失误可能会带来不必要的损失。

牛

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

运势亨通固然值得开心，但千万别得意忘形而影响日后的关系。

虎

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

对下属不要鸡蛋里挑骨头，不管什么事，总有值得嘉许的地方。

兔

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

建议你凡事看开些，切勿心烦意乱而影响工作及学业上的表现。

龙

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

凡事宜以和为贵，或许能帮你消除俗世中的烦恼，使你事事顺利。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

人好比一匹白布，想要绣出漂亮的图案，必须选用正确的材料。

马

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

人要懂得灵活变通，与其与对方硬碰硬，不如想办法软化对方。

羊

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

快乐与悲伤都有其源头，只要找到快乐的源泉，就能减少悲伤。

猴

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

越是喜欢附和你的人，反而越会误导你，可别轻易被牵着鼻子走。

鸡

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

作为领导者，切记在分配职务时一定要采取公正的态度。

狗

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

你并非没才华，只是自我要求太高，若能跳出框框，必能有所作为。

猪

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

今天宜保持低调，不管对事情有任何看法，最好别表露出来。