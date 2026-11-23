11月23日生肖运程
11月23日（农历十月初十五） 吉利指数：★★★（平平） 宜：祈福、施济、立约、会友、买车、上市 忌：庆功、修墓、酿造
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
运势虽佳也要谨慎处理事务，因一次失误可能会带来不必要的损失。
牛
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
运势亨通固然值得开心，但千万别得意忘形而影响日后的关系。
虎
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
对下属不要鸡蛋里挑骨头，不管什么事，总有值得嘉许的地方。
兔
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
建议你凡事看开些，切勿心烦意乱而影响工作及学业上的表现。
龙
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
凡事宜以和为贵，或许能帮你消除俗世中的烦恼，使你事事顺利。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
人好比一匹白布，想要绣出漂亮的图案，必须选用正确的材料。
马
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
人要懂得灵活变通，与其与对方硬碰硬，不如想办法软化对方。
羊
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
快乐与悲伤都有其源头，只要找到快乐的源泉，就能减少悲伤。
猴
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
越是喜欢附和你的人，反而越会误导你，可别轻易被牵着鼻子走。
鸡
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
作为领导者，切记在分配职务时一定要采取公正的态度。
狗
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
你并非没才华，只是自我要求太高，若能跳出框框，必能有所作为。
猪
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
今天宜保持低调，不管对事情有任何看法，最好别表露出来。