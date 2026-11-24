11月24日生肖运程
11月24日（农历十月十六） 吉利指数：★★★★（小吉） 宜：婚嫁、安神、旅行、诉讼、庆功、立约 忌：安床、水电维修、交易
鼠
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
今天开车时要特别谨慎，千万别因没睡够而心神恍惚，导致意外发生。
牛
运气：中
健康：中
事业：中
财运：凶
人因梦想而伟大，但若你不采取行动，一切目标都只是空想。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
创意思维有所明显提升，并得到领导肯定，能承担更大的责任。
兔
运气：中
健康：中
事业：中
财运：凶
工作遇到瓶颈，若有困难突破，不妨寻求上司的意见。
龙
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
采取软硬兼施的方式，虽能使对方屈服，但一定要运用得当才好。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
婚姻失败往往与沟通有关，建议你用心聆听伴侣的心里话。
马
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
时间就是金钱，宜好好利用，让自己的生活更加充实。
羊
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：中
运气平平，你就不要再抱怨了，向前看，财运会跟着来。
猴
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
在这工作繁忙的时段，你更要注意健康，勿工作超时而病倒。
鸡
运气：中
健康：中
事业：中
财运：凶
更多的挑战即将到来，你最好尽快完成手头上的工作吧。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
受到幸运之神庇佑的一天，宜好好享受并把握机会！
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
在远方工作的你，应计划回国探望家人，尽早向公司申请年假吧。