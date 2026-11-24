鼠

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

今天开车时要特别谨慎，千万别因没睡够而心神恍惚，导致意外发生。

牛

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

人因梦想而伟大，但若你不采取行动，一切目标都只是空想。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

创意思维有所明显提升，并得到领导肯定，能承担更大的责任。

兔

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

工作遇到瓶颈，若有困难突破，不妨寻求上司的意见。

龙

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

采取软硬兼施的方式，虽能使对方屈服，但一定要运用得当才好。

蛇

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

婚姻失败往往与沟通有关，建议你用心聆听伴侣的心里话。

马

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

时间就是金钱，宜好好利用，让自己的生活更加充实。

羊

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：中

运气平平，你就不要再抱怨了，向前看，财运会跟着来。

猴

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

在这工作繁忙的时段，你更要注意健康，勿工作超时而病倒。

鸡

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

更多的挑战即将到来，你最好尽快完成手头上的工作吧。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

受到幸运之神庇佑的一天，宜好好享受并把握机会！

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

在远方工作的你，应计划回国探望家人，尽早向公司申请年假吧。