鼠

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

待人处事要懂得婉转，才能使你立于不败之地。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

对亲人要多些耐心，不要老钻牛角尖而影响彼此间的感情。

虎

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

千万别一味采取敌对方式，互相谅解，你才能得到家人的支持。

兔

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

难得的悠闲时光，不妨暂时把工作搁置一旁，与朋友共度这一天。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

有空不妨多做运动，身体虚弱将使你在处理事务时力不从心。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

若能尽早掌握相关资料，并谨慎拟定对应策略，必能化险为夷。

马

运气：中

健康：中

事业：凶

财运：吉

凡事要讲道理，就算心情不好也不可以迁怒于别人。

羊

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：吉

就算财神到来，你也不要奢望通过赌博来获取巨大利益。

猴

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

将房子打扫一番，果断地将不需要用到的东西清理掉吧。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

情绪起伏不定时，最容易做错决定，你还是过些日子再回复对方。

狗

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

最近这段时间，要懂得控制开销，千万不要大肆花钱。

猪

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

要明智地避免卷入桃花纠纷，才能免去不必要的烦恼。