11月25日生肖运程
11月25日（农历十月十七） 吉利指数：★★★★★（大吉） 宜：事事皆宜 忌：无
鼠
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：凶
待人处事要懂得婉转，才能使你立于不败之地。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
对亲人要多些耐心，不要老钻牛角尖而影响彼此间的感情。
虎
运气：中
健康：中
事业：中
财运：凶
千万别一味采取敌对方式，互相谅解，你才能得到家人的支持。
兔
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
难得的悠闲时光，不妨暂时把工作搁置一旁，与朋友共度这一天。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
有空不妨多做运动，身体虚弱将使你在处理事务时力不从心。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
若能尽早掌握相关资料，并谨慎拟定对应策略，必能化险为夷。
马
运气：中
健康：中
事业：凶
财运：吉
凡事要讲道理，就算心情不好也不可以迁怒于别人。
羊
运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：吉
就算财神到来，你也不要奢望通过赌博来获取巨大利益。
猴
运气：中
健康：中
事业：中
财运：凶
将房子打扫一番，果断地将不需要用到的东西清理掉吧。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
情绪起伏不定时，最容易做错决定，你还是过些日子再回复对方。
狗
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
最近这段时间，要懂得控制开销，千万不要大肆花钱。
猪
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
要明智地避免卷入桃花纠纷，才能免去不必要的烦恼。