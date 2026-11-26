鼠

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

放松心情，不要被琐碎的事务影响了你达成目标的决心。

牛

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

凡事适可而止，吃得太多反而消化不良，肠胃不适要尽早求医。

虎

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

多关心家人，他们虽能包容你的脾气，但勿因此对他们随意发火。

兔

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

心情低落的话，不妨约几个朋友一同畅饮几杯，解除心中的郁闷。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

若有新构思涌现，建议你把它们记下来，以备日后所需。

蛇

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

身体力行，以身作则，只有这样，孩子才会愿意听从你的指示。

马

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

沟通是一门艺术，要时常注意练习提升，你还是小心谨言吧。

羊

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

没有什么事是不可能的，只要你下定决心，现在的坏习惯都能改掉。

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

拿重物时要留意姿势，不然容易伤到腰骨，工作也将受到影响。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

面对初次见面的人，你要小心斟酌自己所说的话，避免弄巧成拙。

狗

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

不妨抽空做些运动，活动筋骨，让自己能够更从容地面对挑战。

猪

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

十赌九输，特别是在财运不济的今天，因此宜多加克制。