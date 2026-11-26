11月26日生肖运程
11月26日（农历十月十八） 吉利指数：★★★★（小吉） 宜：婚嫁、安神、安床、祈福、施济、出海 忌：立约、动土、投资、交易
鼠
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
放松心情，不要被琐碎的事务影响了你达成目标的决心。
牛
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
凡事适可而止，吃得太多反而消化不良，肠胃不适要尽早求医。
虎
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
多关心家人，他们虽能包容你的脾气，但勿因此对他们随意发火。
兔
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
心情低落的话，不妨约几个朋友一同畅饮几杯，解除心中的郁闷。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
若有新构思涌现，建议你把它们记下来，以备日后所需。
蛇
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
身体力行，以身作则，只有这样，孩子才会愿意听从你的指示。
马
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
沟通是一门艺术，要时常注意练习提升，你还是小心谨言吧。
羊
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
没有什么事是不可能的，只要你下定决心，现在的坏习惯都能改掉。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
拿重物时要留意姿势，不然容易伤到腰骨，工作也将受到影响。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
面对初次见面的人，你要小心斟酌自己所说的话，避免弄巧成拙。
狗
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
不妨抽空做些运动，活动筋骨，让自己能够更从容地面对挑战。
猪
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
十赌九输，特别是在财运不济的今天，因此宜多加克制。