11月27日生肖运程
11月27日（农历十月十九） 吉利指数：★★（小凶） 宜：扫舍、养宠物、理发、美容、酿造 忌：旅行、出海、诉讼、水电维修、园艺
鼠
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
偶尔改变一下自己，会让你的心情更好。
牛
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
出席大场面时，尽量展现自己的魅力，从而引起他人的注意。
虎
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
只要功夫深，铁杵磨成针，现在用心求学，将来必能绽放光芒。
兔
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
破财未必是件坏事，只要把它当作是个教训，引以为戒就行了。
龙
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
凡事宜顺其自然，千万别太执着，否则只会使自己过得不开心。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
好的开始就是成功的一半，只要持之以恒，他日必有好表现。
马
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
你若想让人对你另眼相看，那就必须谨慎行事，切勿鲁莽。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
运势不佳，更应该打起精神，你的努力最终将会受到肯定。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
沉默是金，该说的就说，不该说的就保持沉默，以免说多错多。
鸡
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
人要懂得惜福，不要把一切视为理所当然。
狗
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
工作繁重时，别怨天尤人，好好分配，定能在指定时间内完成。
猪
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
心情不佳使你分心，不妨调整心情，让自己更专注地做事吧。