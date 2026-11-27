鼠

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

偶尔改变一下自己，会让你的心情更好。

牛

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

出席大场面时，尽量展现自己的魅力，从而引起他人的注意。

虎

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

只要功夫深，铁杵磨成针，现在用心求学，将来必能绽放光芒。

兔

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

破财未必是件坏事，只要把它当作是个教训，引以为戒就行了。

龙

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

凡事宜顺其自然，千万别太执着，否则只会使自己过得不开心。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

好的开始就是成功的一半，只要持之以恒，他日必有好表现。

马

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

你若想让人对你另眼相看，那就必须谨慎行事，切勿鲁莽。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

运势不佳，更应该打起精神，你的努力最终将会受到肯定。

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

沉默是金，该说的就说，不该说的就保持沉默，以免说多错多。

鸡

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

人要懂得惜福，不要把一切视为理所当然。

狗

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

工作繁重时，别怨天尤人，好好分配，定能在指定时间内完成。

猪

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

心情不佳使你分心，不妨调整心情，让自己更专注地做事吧。