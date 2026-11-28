鼠

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

工作不忘娱乐，千万不要因过于忙碌而把自己累坏了。

牛

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

脾气起伏，更应保持豁达的心境，切勿因鸡毛蒜皮的小事而得罪人。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

一些小事令你心烦不已，只要学会看开，就不会有什么大问题。

兔

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

多活动筋骨能够让你做起事来更有效率，切勿懒散。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

来者不善，建议你保持低调，以免成为对方攻击的目标。

蛇

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

决定后的事不要一改再改，以免耽误工作的进度。

马

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

为善最乐，多做善事能够让你的生活更有意义。

羊

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

每个人都是与众不同的，无须刻意标新立异，做回自己就行了。

猴

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

切记唯有保持中庸态度，才能让你在待人处事上有更好的表现。

鸡

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

凡事宜以大局为重，现在小小的牺牲，将为你带来极大的收益。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

得到贵人提拔而事业顺遂，多放些心思吧，日后必能取得可观的回报。

猪

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

遇到问题时，不妨向前辈请教，你将因此得到解决问题的方案。