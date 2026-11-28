11月28日生肖运程
11月28日（农历十月二十） 吉利指数：★★★（平平） 宜：安床、祈福、施济、装修、扫舍、动土 忌：出海、水电维修、买车
鼠
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
工作不忘娱乐，千万不要因过于忙碌而把自己累坏了。
牛
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
脾气起伏，更应保持豁达的心境，切勿因鸡毛蒜皮的小事而得罪人。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
一些小事令你心烦不已，只要学会看开，就不会有什么大问题。
兔
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
多活动筋骨能够让你做起事来更有效率，切勿懒散。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
来者不善，建议你保持低调，以免成为对方攻击的目标。
蛇
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
决定后的事不要一改再改，以免耽误工作的进度。
马
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
为善最乐，多做善事能够让你的生活更有意义。
羊
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
每个人都是与众不同的，无须刻意标新立异，做回自己就行了。
猴
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
切记唯有保持中庸态度，才能让你在待人处事上有更好的表现。
鸡
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
凡事宜以大局为重，现在小小的牺牲，将为你带来极大的收益。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
得到贵人提拔而事业顺遂，多放些心思吧，日后必能取得可观的回报。
猪
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
遇到问题时，不妨向前辈请教，你将因此得到解决问题的方案。