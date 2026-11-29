鼠

运气：凶 健康：凶

事业：中 财运：中

有些事不如表面所看到的那么简单，一不小心将会惹来麻烦。

牛

运气：凶 健康：凶

事业：中 财运：中

已尽最大努力，就无须太关注结果，别人自然会明白你的付出。

虎

运气：中 健康：凶

事业：吉 财运：中

凡事有利必有弊，做任何事之前，都必须做好周详的打算。

兔

运气：中 健康：中

事业：中 财运：中

要学会控制自己的脾气，就算受客户刁难，也要客气地回应。

龙

运气：中 健康：凶

事业：吉 财运：吉

工作虽重要，但也不能忘了健康，宜抽空做些运动。

蛇

运气：凶 健康：凶

事业：中 财运：中

清者自清，迟早会有真相大白的时候，你无须费时费力寻找真相。

马

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

鸿运当头，此刻是个适合你尝试新挑战的一天，宜好好把握机会。

羊

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

贵人的协助使你的事业扶摇直上，你要记得感恩，更用心地做事。

猴

运气：中 健康：凶

事业：吉 财运：中

有些事情最好尽早完成，因为若没有及时处理好，将会后患无穷。

鸡

运气：凶 健康：凶

事业：中 财运：中

小不忍则乱大谋，千万别因一时的情绪爆发而导致所有计划都泡汤。

狗

运气：中 健康：凶

事业：吉 财运：中

今天别耍脾气，更不要随意改变想法，否则会使伴侣不知所措。

猪

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：中

别过于自傲，随和些反而会给大家留下好印象，使运势更旺盛。