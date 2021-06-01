双管齐下应对老龄化少子化 中国允许生育三孩延迟法定退休年龄

受访学者担心放宽生育为时过晚，在二孩政策收效甚微的情况下，三孩政策能否见效还是未知数。

中国进一步放开生育政策，允许一对夫妻生育三名子女，同时推进延迟法定退休年龄，双管齐下地应对日益严峻的人口老龄化和少子化挑战。

但受访学者担心放宽生育为时过晚，在二孩政策收效甚微的情况下，三孩政策能否见效还是未知数。

中共政治局昨天（5月31日）在总书记习近平主持下召开会议，听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报，并审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》。会议指出，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施，有利于改善人口结构、落实积极应对人口老龄化国家战略、保持中国人力资源禀赋优势。

会议要求各级党委和政府依法组织实施三孩生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，将婚嫁、生育、养育、教育一体考虑。这包括对婚嫁陋习、天价彩礼等不良社会风气进行治理，发展普惠托育服务体系，推进教育公平与优质教育资源供给，降低家庭教育开支等。此外，还要完善生育休假与生育保险制度，加强税收、住房等支持政策，保障女性的就业合法权益。

尽管上述政策具体内容和生效时间未定，但放开三孩政策的话题迅速引发全民热议。截至昨晚9时，这个话题在微博的阅读量达29亿次，讨论也超过48万条，但多数网民对新政并不看好。有网民直言，如果缺乏有吸引力的生育福利和配套措施，“别说是三胎，第一胎都不想生”。

上月出炉的最新人口普查数据显示，过去10年中国人口增速下滑至60多年来新低。与2010年相比，60岁及以上人口在总人口中占比增加5.44个百分点，达18.7％，老龄化速度明显加快。

为缓解少子化和老龄化问题，官方在2016年允许一对夫妻生育两个孩子，但生育率仅在当年显著回升，过后出现四连降。去年育龄妇女总和生育率下降至1.3，远不及“全面二孩”开放之初专家预期的1.8。

专家认为要有效应对老龄化 应提早三年放开二孩政策

上海社会科学院城市与人口发展研究所研究员李健接受《联合早报》访问时指出，许多人口专家认为政府应提早三年放开二孩政策，才能有效应对老龄化。过去几年中国发展迅速，年轻人生育观也有很大转变，现在才放开生育政策为时过晚。

“如今社会‘内卷’严重，许多夫妇担心孩子无法得到良好的抚养和教育资源，还有一些人甚至完全没有生育子女的欲望，最近流行的‘躺平’一词，就反映了这样的心态。如何转变民众观念，是政府要解决的一个棘手问题。”

除了开放三孩政策，政治局会议也提出“稳妥实施渐进式延迟法定退休年龄”。当前中国男性退休年龄为60岁，女干部为55岁，女工人为50岁，在全球属于偏低行列。会议强调，要完善多层次养老保障体系，推动各领域各行业适老化转型升级，为积极应对人口老龄化提供必要保障。

重庆大学经济学教授兼宁波诺丁汉大学讲座教授姚树洁受访时指出，全面放开生育和延迟退休年龄，是未来应对老龄化挑战的两大抓手。“此外，还要加大资本和技术投入，提高各行业的机械化和自动化程度，用科技取代人工，缓解劳动年龄人口减少带来的影响。”

（记者是《联合早报》上海特派员）