台海局势 台府坚持中央统办与扶植自制疫苗 引发民间怒火 订户 来自 / 联合早报 文 / 庄慧良 发布 / 2021年6月1日 5:00 AM 台湾总统蔡英文昨天强调，拥有自己的疫苗是战略优先项目。（台湾总统府官网） 字体大小: 小 中 大 台湾冠病疫情严峻，各界呼吁民进党政府以苍生为念，尽速采购或接受民间团体洽购的国际认证疫苗。但中央政府坚持由中央统筹办理，并迅速与未进行第三期人体试验的台湾自制疫苗公司高端等签约，民间怒火与疫情同时扩大延烧。台湾总统蔡英文昨天（5月31日）傍晚透过面簿直播表示，拥有自己的疫苗是战略优先项目。她否认外界质疑的炒股疑云，强调做了内部清查，相关政务人员都没有炒股问题，也绝对没有阻挡民间进口疫苗之事，希望大家团结防疫，一起守护台湾。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 台湾冠病疫情 中央流行疫情指挥中心 采购疫苗 高端疫苗 冠状病毒19 港澳办强烈谴责恐吓法官行为 要求港府依法严惩 中国指过去五年是 新疆人权发展“最好五年”