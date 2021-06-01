台府坚持中央统办与扶植自制疫苗 引发民间怒火

台湾冠病疫情严峻，各界呼吁民进党政府以苍生为念，尽速采购或接受民间团体洽购的国际认证疫苗。但中央政府坚持由中央统筹办理，并迅速与未进行第三期人体试验的台湾自制疫苗公司高端等签约，民间怒火与疫情同时扩大延烧。

台湾总统蔡英文昨天（5月31日）傍晚透过面簿直播表示，拥有自己的疫苗是战略优先项目。她否认外界质疑的炒股疑云，强调做了内部清查，相关政务人员都没有炒股问题，也绝对没有阻挡民间进口疫苗之事，希望大家团结防疫，一起守护台湾。