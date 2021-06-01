广州规定 离穗旅客须持72小时内核酸检测阴性证明

（广州／北京综合讯）广州市政府为降低因人员流动带来疫情传播风险，决定从昨晚起，加强对离穗车辆和人员管理。旅客必须持有72小时内核酸检测阴性证明，方可离开广州。

综合央视新闻、新华社和中新社报道，中国大陆31个省区市前天（5月30日）冠病新增确诊病例27起，其中本地病例20起，全部来自广东，分别为广州18起、佛山两起。

广东省卫生健康委员会昨天通报，广州前天报告的18起冠病确诊病例中，14起是无症状感染者转为确诊，佛山报告的两起均为无症状感染者转确诊。另外，在本土无症状感染病例方面，深圳报告两起，佛山一起。

自本月21日广州市荔湾区报告首起本土病例以来，此轮广佛本土疫情感染链截至前天的确诊人数增至36人，传播速度快是这波疫情的重要特点。广州已发现本土确诊病例感染者基因测序结果高度同源，均为在印度发现的冠病变异毒株。

连日来，广州市实行分级分类疫情防控措施，扩大核酸检测排查范围。官方上星期六下令荔湾区五个街区居民停止户外活动以阻断疫情扩散，也宣布海珠区及越秀区从前天至今天展开全员核酸检测工作。

广州白云机场累计取消航班304架次

广州前天也公告规定，从昨晚10时起，经广州辖区内的机场、铁路、公路离穗的旅客，必须凭“健康码”绿码，并持有72小时内核酸检测阴性证明。为了保障货运畅通，广州市设置了很多核酸检测地点，为大货车司机进行免费核酸检测。

另据飞常准App官方微博消息，截至昨天上午9时，广州白云机场累计取消航班304架次，深圳宝安机场累计取消航班184架次。

中国疾控中心研究员冯子健昨天在国务院联防联控机制新闻发布会上说，中国经历了30多起由境外输入病毒后引起本土传播的冠病疫情。深圳此轮疫情是由最早在英国发现的变异病毒传入所导致，而广州这波疫情则由最早在印度发现的变异病毒引起的。这两种病毒的传播能力都比以前强，对中国现有的防控措施构成不小挑战。