林郑宣布展开“快打疫苗”运动 期望港9月前建立保护屏障

香港特区行政长官林郑月娥昨天（5月31日）宣布，展开“全城起动，快打疫苗”运动，快速提升接种疫苗比率，期望在9月前建立保护屏障以恢复常态。

林郑月娥昨天下午召开记者会宣布，港府将推出多项措施，包括疫苗奖赏计划、以“疫苗气泡”为基础调整场所的社交距离措施，以及为公务员及其他政府雇员提供疫苗假期等。她说，接种疫苗是日后前往中国大陆及海外公干旅游等必不可少的要求。