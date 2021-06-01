林郑宣布展开“快打疫苗”运动 期望港9月前建立保护屏障 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月1日 5:00 AM 林郑月娥昨天在记者会上宣布，展开“全城起动，快打疫苗”运动，快速提升接种疫苗比率，并期望在9月前建立保护屏障以恢复常态。（香港中通社） 字体大小: 小 中 大 香港特区行政长官林郑月娥昨天（5月31日）宣布，展开“全城起动，快打疫苗”运动，快速提升接种疫苗比率，期望在9月前建立保护屏障以恢复常态。林郑月娥昨天下午召开记者会宣布，港府将推出多项措施，包括疫苗奖赏计划、以“疫苗气泡”为基础调整场所的社交距离措施，以及为公务员及其他政府雇员提供疫苗假期等。她说，接种疫苗是日后前往中国大陆及海外公干旅游等必不可少的要求。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 林郑月娥 香港社区疫苗接种计划 接种疫苗奖励计划 港澳办强烈谴责恐吓法官行为 要求港府依法严惩 中国指过去五年是 新疆人权发展“最好五年”