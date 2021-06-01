林郑宣布展开“快打疫苗”运动 期望港9月前建立保护屏障

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年6月1日 5:00 AM

林郑月娥昨天在记者会上宣布，展开“全城起动，快打疫苗”运动，快速提升接种疫苗比率，并期望在9月前建立保护屏障以恢复常态。（香港中通社）
林郑月娥昨天在记者会上宣布，展开“全城起动，快打疫苗”运动，快速提升接种疫苗比率，并期望在9月前建立保护屏障以恢复常态。（香港中通社）

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香港特区行政长官林郑月娥昨天（5月31日）宣布，展开“全城起动，快打疫苗”运动，快速提升接种疫苗比率，期望在9月前建立保护屏障以恢复常态。

林郑月娥昨天下午召开记者会宣布，港府将推出多项措施，包括疫苗奖赏计划、以“疫苗气泡”为基础调整场所的社交距离措施，以及为公务员及其他政府雇员提供疫苗假期等。她说，接种疫苗是日后前往中国大陆及海外公干旅游等必不可少的要求。

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