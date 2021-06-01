戴庆成：中共何时在香港公开化？

在香港，有一个组织，港人平时既看不到也摸不着，但又无时无刻不受到它的影响。这个组织叫什么名字？答案是中国共产党。

中国政府收回香港已经24年，可有趣的是，执政的中共在香港的党组织至今仍然继续以“地下党”方式运作，保持着高度的神秘感。

今年7月1日是中国共产党成立100周年；踏入5月，正当中国大陆各地政府的庆祝活动进行得如火如荼之际，香港民间团体也开始了一连串的相关活动。不少港人心里都不由地冒出了一个疑问：中共在香港何时才会由“地下”浮出水面，光明正大地公开举行党庆活动？