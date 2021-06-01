戴庆成：中共何时在香港公开化？ 订户 来自 / 联合早报 文 / 戴庆成 发布 / 2021年6月1日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 在香港，有一个组织，港人平时既看不到也摸不着，但又无时无刻不受到它的影响。这个组织叫什么名字？答案是中国共产党。中国政府收回香港已经24年，可有趣的是，执政的中共在香港的党组织至今仍然继续以“地下党”方式运作，保持着高度的神秘感。今年7月1日是中国共产党成立100周年；踏入5月，正当中国大陆各地政府的庆祝活动进行得如火如荼之际，香港民间团体也开始了一连串的相关活动。不少港人心里都不由地冒出了一个疑问：中共在香港何时才会由“地下”浮出水面，光明正大地公开举行党庆活动？ 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国共产党 香港地下党 中共党员 港人治港 爱国者治港 港澳办强烈谴责恐吓法官行为 要求港府依法严惩 中国指过去五年是 新疆人权发展“最好五年”