香港政情 港民主派47人涉颠覆政权案 控方申请转介高庭审讯 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月1日 5:00 AM 香港47名民主派人士因组织参加初选被控串谋颠覆国家政权一案，昨天在西九龙裁判法院再度提堂。数十名前来旁听的支持者，在法院外高举“Save47，不要让他们被消失”的标语，并高呼“五大诉求，缺一不可”“香港人加油”等口号。（彭博社） 字体大小: 小 中 大 香港民主派47人因组织、参加初选被控串谋颠覆国家政权一案，昨天（5月31日）在西九龙裁判法院再度提堂，控方正式申请将案件转介高等法院审讯，将押后至7月8日进行提讯日程序。综合《明报》与NOW新闻台报道，包括尹兆坚、范国威、梁国雄及胡志伟在内的多名被告昨天离开荔枝角收押所，由囚车押送至西九龙裁判法院。另外，郑达鸿、刘伟聪、黄碧云等11名获准保释的被告，也到法院出席聆讯。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 香港民主派初选 香港国安法 港澳办强烈谴责恐吓法官行为 要求港府依法严惩 中国指过去五年是 新疆人权发展“最好五年”