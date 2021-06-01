港民主派47人涉颠覆政权案 控方申请转介高庭审讯

香港民主派47人因组织、参加初选被控串谋颠覆国家政权一案，昨天（5月31日）在西九龙裁判法院再度提堂，控方正式申请将案件转介高等法院审讯，将押后至7月8日进行提讯日程序。

综合《明报》与NOW新闻台报道，包括尹兆坚、范国威、梁国雄及胡志伟在内的多名被告昨天离开荔枝角收押所，由囚车押送至西九龙裁判法院。另外，郑达鸿、刘伟聪、黄碧云等11名获准保释的被告，也到法院出席聆讯。