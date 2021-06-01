中国指过去五年是 新疆人权发展“最好五年”

中国官方昨天（5月31日）形容过去五年是新疆人权事业发展“最好的五年”，并强调将积极参与国际人权治理，也正在逐渐改变国际人权话语体系。

在中美针对新疆人权问题的交锋越演越烈的背景下，中国国务院新闻办公室人权事务局宣传处处长李晓军，昨天在《国家人权行动计划（2016-2020）》实施成果吹风会上，肯定该计划得到“全面实施”，中国人民的经济社会和文化权利保障水平“上了一个新台阶”。