中国政情 中国指过去五年是 新疆人权发展“最好五年” 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄小芳 发布 / 2021年6月1日 5:00 AM 中国国务院新闻办公室昨天在北京举行吹风会，介绍《国家人权行动计划（2016-2020）》实施成果有关情况。（中新社） 字体大小: 小 中 大 中国官方昨天（5月31日）形容过去五年是新疆人权事业发展“最好的五年”，并强调将积极参与国际人权治理，也正在逐渐改变国际人权话语体系。在中美针对新疆人权问题的交锋越演越烈的背景下，中国国务院新闻办公室人权事务局宣传处处长李晓军，昨天在《国家人权行动计划（2016-2020）》实施成果吹风会上，肯定该计划得到“全面实施”，中国人民的经济社会和文化权利保障水平“上了一个新台阶”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国人权 《国家人权行动计划（2016-2020）》 国际人权治理 国际人权话语体系 港民主派47人涉颠覆政权案 控方申请转介高庭审讯 港澳办强烈谴责恐吓法官行为 要求港府依法严惩