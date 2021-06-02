若出现第五波疫情 香港未接种疫苗者 可能禁止出入公共场所

（香港综合讯）香港特区政府正研究一旦出现下一波冠病疫情，可能限制未接种疫苗的人进入餐厅、学校、体育场所等场所。行政长官林郑月娥昨天（5月1日）表示，此举并非“惩罚或恐吓市民”，而是不希望采用“一刀切”的方式应对，干扰商业活动和学校授课。

林郑月娥前天下午与公务员事务局局长聂德权、食物及卫生局局长陈肇始一起召开记者会，推出“全城起动快打疫苗”运动，奖励措施包括公务员接种疫苗可享有假期。但她同时表示，一旦出现第五波疫情，港府可能限制未接种疫苗者进入餐厅、电影院、学校、体育场所等，引起争议。

综合政府新闻网、《明报》、香港01报道，林郑月娥昨天出席行政会议前会见媒体时强调，相关措施并非要“惩罚或恐吓市民”，而是不想防疫措施一刀切。

她说，4月公布的抗疫新路向已提出，日后抗疫工作将避免一刀切，令商业活动、学校面授课堂时开时关，“因为这样会为公众带来很大困扰，尤其影响学生的精神健康和成长”。

林郑月娥表示，“全城起动快打疫苗”运动旨在大幅提升疫苗接种率，若效果未如理想，香港又不幸出现第五波疫情，政府不会采用一刀切的方式应对，因为不少市民已接种，对病毒具有免疫力。“若学校疫苗接种率足够，政府会容许已接种疫苗的师生、工友返校进行正常教学活动，其他学生则继续在网上学习。”

她期望市民消除对接种疫苗的疑虑，不再犹豫，尽快在未来三个月接种。因健康问题不能接种者可获豁免接种，以进行定期检测代替。如果之后接种率高而令社会有防疫屏障，也就不需要使用这些措施。

林郑月娥也指出，香港第四波疫情已完结，是时候考虑恢复香港的经济活动。作为重要的金融中心，当局建议给予获金融监管机构认可、确实有必须商业活动需要在香港进行的人士，豁免检疫，但他们在抵境14天前须已接种两剂疫苗 。

截至昨天凌晨零时，香港新增七起冠病确诊病例，包括一起为源头不明本地感染病例，即前天公布初步确诊的35岁男性警员，其余六起为输入病例。