出现B1617毒株本土传播 广州防疫再升级38区实施封闭管理

广东省卫生健康委员会发布数据显示，广东前天新增11起本土确诊病例，全部来自广州，全省也出现两起本土无症状感染者。广州市疫情防控指挥部昨天发布通告，宣布38个区域实行封闭管理，包括最早传出疫情的荔湾区中南街全域，以及全市所有感染者居住和工作的37个疫点和周边区域。

广州在出现B1617变异毒株本土传播后，防疫措施再升级，38个区域昨天（6月1日）起实施封闭管理。

受访学者分析，作为第一经济大省的广东此次采取了“内紧外松”的针对性防疫措施，避免大规模封城对经济带来冲击，但中国边境料将进一步提高防疫戒备。

广东在5月21日出现270多天以来的首起本土病例后，过去11天的疫情持续不退，广州成为疫情聚集点。广东省卫生健康委员会发布数据显示，广东前天新增11起本土确诊病例，全部来自广州，全省也出现两起本土无症状感染者；自第二波疫情暴发以来，广东本土累计68人确诊。

中国疾病预防控制中心研究员冯子健前天证实，广州出现的新一波本土疫情都由最早在印度发现的B1617变异毒株引起。这是在印度疫情暴发后，中国首次出现B1617毒株的本土传播。

面对传播力更强的B1617毒株，广东在原本已极为谨慎的防疫基础上进一步收紧措施。广州市疫情防控指挥部昨天发布通告，宣布38个区域实行封闭管理，包括最早传出疫情的荔湾区中南街全域，以及全市所有感染者居住和工作的37个疫点和周边区域。

居民须足不出户实行严格居家管理

这些地区居民必须实行严格居家管理，足不出户；在疫情最集中的荔湾区中南街，有8300人受影响。全市所有区域，一旦发现新增阳性感染者，也得立即执行封闭管理。

此外，广州市政府前天也已公布，电影院、图书馆等密闭的公共娱乐和文化场所，根据地点而定必须停业或限流。离穗旅客和小型汽车也必须凭“健康码”绿码，并持有72小时内核酸检测阴性证明。

《广州日报》昨天报道，广东省委书记李希前天在新冠肺炎防控领导小组举行疫情防控专家座谈会上提醒，要从政治和全局高度，深刻认识做好这次疫情防控工作的重要意义，坚决守护来之不易的疫情防控成果。

中国工程院院士钟南山在同一场座谈会上，建议广东采取更加及时、严格、精准的防控措施，进一步减少人员的流动和聚集，加大核酸检测筛查力度，尽快切断传播链。他也表示，将认真研判这次疫情的新特点，加强对变异毒株传播规律的分析研究。

分析：对国外变异毒株 中国接触不足

随着B1617毒株今年4月引发全球多国的新一波疫情，一年多来严守边境的中国，能否抵御新一波的变异病毒传播成为外界关注的课题。

有分析认为，中国对国外冠病变异毒株接触不足，加上其较低的疫苗接种率，将增加其应对外来毒株的不确定性。此外，中国每天有九成入境旅客途经广州，此次变异毒株的输入凸显中国难以避免出现防疫缺口。

但北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍接受《联合早报》访问时，仍对广州的疫情防控表示乐观。他指出，相较于以往较大规模的疫情，广州此次明显少了紧张的气氛，而是井然有序地迅速展开密切接触者的溯源工作。

中国至今已经历30多次境外输入引起的本土疫情。唐任伍认为，中国此次迅速防控，显示官方充分意识到冠病变异的危害性，同时采取了“内紧外松”的措施，针对性地收紧措施，但没有大规模封城，也没有全面禁止出入境航班，避免对经济复苏带来冲击。但他预计，中国下来会密切留意人员出入境情况，也将提高边境防控戒备。

亚太临床微生物学与传染病学学会会长淡马亚（Paul Tambyah）教授则指出，根据现有的官方数据，中国离群体免疫还有一段距离，因此传染力较高的B1617，预料将给中国带来挑战。

但他认为，中国目前有更完善的检测技术和疫苗，除非有移民群体把变异毒株带到检测系统较弱的农村地区，否则这一轮疫情将会受到控制。

（记者是《联合早报》北京特派员）