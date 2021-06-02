习近平：中国要因应新形势 加强建设国际传播能力

中共总书记习近平前天（5月31日）提出，中国在新形势下要加强建设国际传播能力，形成同综合国力和国际地位相匹配的国际话语权，营造有利外部舆论环境，引导国际社会共同塑造更加公正合理的国际新秩序。

根据新华社报道，习近平前天下午是在主持中共政治局集体学习时，强调要深刻认识新形势下加强和改进国际传播工作的重要性和必要性。讲好中国故事，传播好中国声音，展示真实、立体、全面的中国，是加强中国国际传播能力建设的重要任务。