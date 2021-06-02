发微博侮辱中印冲突阵亡解放军 仇子明被判有期徒刑八个月 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月2日 5:00 AM 网络大V“辣笔小球”仇子明在法庭上承认犯侵害英雄烈士名誉、荣誉罪。（互联网） 字体大小: 小 中 大 中国网络大V“辣笔小球”（原名仇子明）涉嫌侮辱在中印冲突中死亡解放军官兵的案件，法院一审判他有期徒刑八个月。根据中新网消息，江苏省南京市建邺区法院官方账号前天（5月31日）发布消息称，法院经审理查明，仇子明在今年2月19日为博取眼球，在住家使用粉丝数250余万的微博账户“辣笔小球”先后发布两条微博，歪曲卫国戍边官兵的事迹，诋毁、贬损卫国戍边官兵的英雄精神，侵害英雄烈士名誉、荣誉。微博在网上迅速扩散，引发公众强烈愤慨，造成恶劣的社会影响。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 蜡笔小球 仇子明 侵害英雄烈士名誉 荣誉罪 中印边境冲突 中国15家校外培训机构 虚假宣传欺诈共罚756万元 贺一诚再次呼吁澳门市民接种疫苗