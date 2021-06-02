发微博侮辱中印冲突阵亡解放军 仇子明被判有期徒刑八个月

中国网络大V“辣笔小球”（原名仇子明）涉嫌侮辱在中印冲突中死亡解放军官兵的案件，法院一审判他有期徒刑八个月。

根据中新网消息，江苏省南京市建邺区法院官方账号前天（5月31日）发布消息称，法院经审理查明，仇子明在今年2月19日为博取眼球，在住家使用粉丝数250余万的微博账户“辣笔小球”先后发布两条微博，歪曲卫国戍边官兵的事迹，诋毁、贬损卫国戍边官兵的英雄精神，侵害英雄烈士名誉、荣誉。微博在网上迅速扩散，引发公众强烈愤慨，造成恶劣的社会影响。