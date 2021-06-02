台四民间团体正式申请捐赠疫苗 陈时中：制造地在大陆就没有办法

台北市长柯文哲说，台湾疫情目前是靠自主封城压在某个程度，疫情仍在胶着状态，仍处在危险边缘，最后仍要靠疫苗才能解决问题。日本前后封城五次，他不希望台湾落至这样的局面。

台湾亟需冠病疫苗解决疫情，目前已有四个民间团体正式向中央流行疫情指挥中心提出申请捐赠疫苗。指挥中心指挥官、卫生福利部长陈时中昨天（6月1日）表示，目前正检视相关资料，但“制造地在中国就没有办法”。

中国大陆国台办主任刘结一昨天出席《富春山居图》合璧10周年纪念会时，重申两岸同胞是休戚与共的命运共同体，愿尽力帮助台湾同胞渡过疫情防控难关，“希望广大台胞尽快扫除障碍”，有效控制疫情，确保生命健康安全，恢复正常生活。

台湾中央流行疫情指挥中心昨天公布262起本土病例，校正回归65例，共327例，确诊个案新增13例死亡，死亡人数累计137例。

未来拟不再公布校正回归数目

陈时中在例行记者会上表示，Rt值（有效传染数）已从15降至1.02，呈现缓步往下走，校正回归个案减少，未来考虑不再公布校正回归数目，因为对疫情影响较小；Rt值下降代表努力成果，不代表可以放松，“目前没有乐观也没有放松的本钱”。

每天紧接其后举行记者会的台北市长柯文哲则说，台湾疫情目前是靠自主封城压在某个程度，疫情仍在胶着状态，仍处在危险边缘，最后仍要靠疫苗才能解决问题。日本前后封城五次，他不希望台湾落至这样的局面。

不过，台湾拥有的疫苗太少，目前只能采取防守策略。柯文哲有感而发，说大家心里都有一把尺，因疫情死了100多人，没有看见总统蔡英文公开开记者会，“昨天高端股票一跌停，刚好蔡总统就赶快出来开记者会”，有时候要思考一下，“政府的优先顺序是什么？”

他认为，事有轻重缓急，明明国际认证的疫苗已经打掉18亿剂，显然是可以解决问题，要扶植台湾的生技产业，他没有意见，但局势不同，作为第一线的人很清楚，只要一放宽，感染一定上升，台北医疗资源相对多，若疫情出现在其他地方会相当麻烦，“疫苗可以进来，就先打了”，“面对新兴疾病，要采取的是明治维新，不是义和团”。

在社会强大压力下，原本坚持中央统筹办理、要与疫苗原厂签约的指挥中心作了些许让步，公布八条要件接受民间申请捐赠疫苗。

鸿海创办人郭台铭的永龄基金会拟购买500万剂德国BioNTech疫苗空运直达台湾。昨天郭台铭妻子曾馨莹和鸿海教育基金会执行长汪用和，备妥详细文件共同向卫福部递件。要捐赠美国强生疫苗的佛光山也直接和指挥中心沟通过。

陈时中昨天证实已收到永龄基金会和佛光山的申请文件，目前都在检视相关资料，有需要协助的会联系对方，让事情更顺利。

他提及永龄基金会送的资料很具体，中央会积极协助，但指孙文学校总校长张亚中只送了一张北京两岸东方文化中心主任曾念代表捐赠冠病疫苗的委托影本文件，欲捐赠500万BioNTech疫苗与500万剂大陆国药疫苗，因台湾法规对疫苗的制造地有所限制，“制造地在中国就没有办法”。

指挥中心专家咨询小组委员李秉颖昨天接受广播节目专访时，指永龄基金会欲捐赠的疫苗快过期。永龄基金会执行长刘宥彤在面簿反击说，文件都还没送到主管机关，就提前“听说研判”，这样是负责任的态度？李秉颖昨晚表示误会一场，他只是提醒疫苗抵台还需要约两周的封缄检验时间，提醒“要注意”。

在社会强大压力下，原本坚持中央统筹办理、要与疫苗原厂签约的指挥中心作了些许让步，公布八条要件接受民间申请捐赠疫苗。