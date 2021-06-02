中国15家校外培训机构 虚假宣传欺诈共罚756万元 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月2日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 中国正在加强对校外培训机构的监管。国家市场监管总局昨天宣布，对新东方、学而思、精锐教育等15家校外培训机构，分别予以顶格罚款，共计3650万元人民币（约756万新元）。据《北京日报》报道，中国国家市场监管总局价监竞争局局长袁喜禄昨天（6月1日）在新闻发布会上说，当局在5月初对“作业帮”“猿辅导”两家机构开展检查的基础上，重点检查了13家校外培训机构。除上述培训机构外，还包括掌门1对1、华尔街英语、哒哒英语、卓越、威学、明师、思考乐、邦德、蓝天、纳思等。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 校外培训机构 中国国家市场监管总局价监竞争局 虚假宣传 价格欺诈 台四民间团体正式申请捐赠疫苗 陈时中：制造地在大陆就没有办法 贺一诚再次呼吁澳门市民接种疫苗