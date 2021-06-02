中国15家校外培训机构 虚假宣传欺诈共罚756万元

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年6月2日 5:00 AM

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中国正在加强对校外培训机构的监管。国家市场监管总局昨天宣布，对新东方、学而思、精锐教育等15家校外培训机构，分别予以顶格罚款，共计3650万元人民币（约756万新元）。

据《北京日报》报道，中国国家市场监管总局价监竞争局局长袁喜禄昨天（6月1日）在新闻发布会上说，当局在5月初对“作业帮”“猿辅导”两家机构开展检查的基础上，重点检查了13家校外培训机构。除上述培训机构外，还包括掌门1对1、华尔街英语、哒哒英语、卓越、威学、明师、思考乐、邦德、蓝天、纳思等。

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