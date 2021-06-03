中国政情 中共二十大前地方一把手异动 楼阳生从山西调任河南省委书记 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄小芳 发布 / 2021年6月3日 5:00 AM 楼阳生一年半内先后出任两省的省委书记，成为中共二十大政治局委员热门人选。（中新社） 字体大小: 小 中 大 被认为是“之江新军”的成员之一，从山西省委书记调任河南省委书记，一年半内先后出任两省的省委书记，楼阳生跨过了进入政治局的基本门槛，符合担任下一届政治局委员的资格。中国公布新一轮地方“一把手”人事变动，浙江出身的中共山西省委原书记楼阳生调任河南省委书记。一年半内先后出任两省的省委书记，令楼阳生成为中共第二十次全国代表大会（简称二十大）政治局委员的热门人选。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中共二十大 地方一把手 人事调动 楼阳生 林武 美国会报告指商务部未尽力 防止敏感技术流向中国军方 邱腾华：港新航空泡泡进展 须视新加坡疫情情况