中共二十大前地方一把手异动 楼阳生从山西调任河南省委书记

被认为是“之江新军”的成员之一，从山西省委书记调任河南省委书记，一年半内先后出任两省的省委书记，楼阳生跨过了进入政治局的基本门槛，符合担任下一届政治局委员的资格。

中国公布新一轮地方“一把手”人事变动，浙江出身的中共山西省委原书记楼阳生调任河南省委书记。一年半内先后出任两省的省委书记，令楼阳生成为中共第二十次全国代表大会（简称二十大）政治局委员的热门人选。