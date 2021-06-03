中央持续加大整顿力度 重庆市公检法人事再洗牌

重庆市公安局近期出现人事洗牌，主持日常工作的常务副局长汪绍敏调离公安系统，被贬意味明显。原市公安局政治部主任、今年3­月刚转任重庆市水利副局长的叶和平，其简历和照片近日也从水利局官网撤下，引发舆论猜测其动向。

分析：或受邓恢林案牵连

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分析人士指出，这两名“重庆老公安”都曾与去年落马的原副市长、公安局长邓恢林搭班子，暂不知是否受邓恢林案牵连。中央近期持续加大整顿公检法力度，重庆官方也跟进对当地政法、公安系统“刮骨疗毒”。