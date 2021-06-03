中国政情 中央持续加大整顿力度 重庆市公检法人事再洗牌 订户 来自 / 联合早报 文 / 王纬温 发布 / 2021年6月3日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 重庆市公安局近期出现人事洗牌，主持日常工作的常务副局长汪绍敏调离公安系统，被贬意味明显。原市公安局政治部主任、今年3月刚转任重庆市水利副局长的叶和平，其简历和照片近日也从水利局官网撤下，引发舆论猜测其动向。分析：或受邓恢林案牵连分析人士指出，这两名“重庆老公安”都曾与去年落马的原副市长、公安局长邓恢林搭班子，暂不知是否受邓恢林案牵连。中央近期持续加大整顿公检法力度，重庆官方也跟进对当地政法、公安系统“刮骨疗毒”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中共重庆市委书记陈敏尔 邓恢林 薄熙来 中共反腐 刮骨疗毒 一把手 重庆市公安局 何挺 王立军 汪绍敏 叶和平 谭晓荣 陈军 美国会报告指商务部未尽力 防止敏感技术流向中国军方 邱腾华：港新航空泡泡进展 须视新加坡疫情情况