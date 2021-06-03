10起本土病例全来自广东 钟南山：扩大核酸检测 尽快切断传染链是要务

（广州中新电）中国大陆前天（6月1日）新增24起冠病确诊病例，10起本土病例全部来自广东，其中广州占了七例。中国工程院院士钟南山昨天表示，将整合各方面力量，打赢广东这场疫情防控硬仗。

据中国国家卫生健康委员会昨天发布的疫情通报，中国大陆31个省市区前天新增24起冠病确诊病例，其中的10起属本土病例，全部来自广东。另据广东省卫健委昨天通报，该全省新增10起本土确诊病例中，广州报告七例，佛山三例。新增七例本土无症状感染者，广州报告五例，深圳两例。

对此，钟南山昨天在视频采访中表示：“加大核酸检测筛查的力度，尽快切断传染链条，这是当前广州抗疫的首要任务。”

中南街及感染者居住工作37疫点全部封闭管理

广州市新冠肺炎防控指挥办昨天凌晨通报，该市荔湾区白鹤洞街、中南街，从昨天起由中风险地区调整为高风险地区。

此前，广州已进行疫情分级分类防控工作，中南街全域（七平方公里8300人)、全市所有感染者居住和工作的37个疫点，及周边区域实行严格居家，足不出户，执行封闭管理。

目前广东散播的本土冠病疫情，呈现传播链延长，变异株传播力强等特点。为了尽快掌握病毒传播轨迹，切断感染链条，广州市卫生当局投入气膜方舱实验室提高核酸检测能力。

气膜方舱实验室每日核酸检测逾12万管

上述气膜方舱实验室分为四组，每组实验室分为试剂准备区、样品处理区，内部配有从自动开盖加样机、全自动核酸提取等检测设备，其日检测产能可超12万管。结合目前的集装箱移动实验室和第三方医学检验机构等，日产能将达26万管。