谴责西方把疫情政治化 王毅吁各国共同抵制

（北京讯）中国国务委员兼外长王毅谴责西方势力出于政治私利，试图重新炒作疫情政治化、病毒标签化和把特定国家污名化，呼吁各国共同抵制。

据新华社报道，王毅前天（6月1日）在贵阳出席金砖国家外长视频会晤时发表上述讲话，并指加强团结抗疫是当务之急，有关做法挑战人性良知、无视科学家结论，势必破坏得来不易的国际抗疫合作。

本次会议由2021年金砖国家轮值主席国印度外长苏杰生主持，南非外长潘多尔、巴西外长弗兰萨、俄罗斯外长拉夫罗夫等出席。

王毅的讲话并未点名“西方势力”，但美欧舆论近期再次聚焦冠病疫情溯源调查，美国总统拜登更是下令该国情报机构90天内要给出病毒是否源自中国牲畜或武汉实验室的说法。尽管世卫专家团1月对武汉的调查认为病毒由实验室泄漏“极不可能”，但这个结论未能打消一些严肃科学家包括病毒学家的怀疑，前不久18名西方科学家就在《科学》杂志呼吁重启疫情调查。

疫情“南升北降”与某些国家本国优先囤积疫苗有关

王毅前天也掉转枪头反击“少数发达国家”，指全球疫情当下“南升北降”同这些国家鼓吹“本国优先”、囤积疫苗、管制出口不无关系。与此对照的是，金砖成员为本国公民接种的同时，也尽力对外提供疫苗，中国已向国际社会提供了逾3.5亿剂疫苗。

他希望金砖国家坚持疫苗全球公共产品属性与公平合理的分配原则，支持世贸组织早日就冠病疫苗知识产权豁免作出决定。