杨丹旭：我在陕北有棵树

飞机降落北京首都机场后，我手机里收到了一张照片：一棵结满果子的树，上面挂着写有我名字的卡片。

在延安采访的最后一天，我和一些外媒同行到访当地的南沟村生态园。一名驻村干部热情地向我们这些远道而来的外国记者介绍大山里的中国农村，如何在短短不到10年里改头换面。

开发乡村旅游、种植经济作物、成立合作社、让村民入股分红……说实话，这样的模式在中国的脱贫故事中熟口熟脸。就在记者们快要失去兴趣时，这名善于讲故事的驻村干部适时放出“大招”，问我们要不要认养一棵苹果树？为扶贫尽一分力。