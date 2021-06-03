杨丹旭：我在陕北有棵树 订户 来自 / 联合早报 文 / 杨丹旭 发布 / 2021年6月3日 5:00 AM 延安从1999年开始实施“退耕还林”，花了20年时间把满眼的黄土变成蔓延的翠绿。（杨丹旭摄） 字体大小: 小 中 大 飞机降落北京首都机场后，我手机里收到了一张照片：一棵结满果子的树，上面挂着写有我名字的卡片。在延安采访的最后一天，我和一些外媒同行到访当地的南沟村生态园。一名驻村干部热情地向我们这些远道而来的外国记者介绍大山里的中国农村，如何在短短不到10年里改头换面。开发乡村旅游、种植经济作物、成立合作社、让村民入股分红……说实话，这样的模式在中国的脱贫故事中熟口熟脸。就在记者们快要失去兴趣时，这名善于讲故事的驻村干部适时放出“大招”，问我们要不要认养一棵苹果树？为扶贫尽一分力。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 延安 中共建党100周年 脱贫攻坚 治沙 生态环境 美国会报告指商务部未尽力 防止敏感技术流向中国军方 邱腾华：港新航空泡泡进展 须视新加坡疫情情况