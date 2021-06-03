林郑：让长者到大陆退休 港将吸纳大陆及海外青年应对人口老化

香港特首林郑月娥说，香港只是一个700多万人口的城市，很难制订人口政策，但如果将香港视为14亿人口国家的一部分，“我就不会很担心我们的人口结构”。

（香港综合讯）香港特首林郑月娥说，香港只是一个700多万人口的城市，很难制订人口政策，因此政府倾向通过吸引大陆及海外年轻人赴港来解决人口老化问题，同时为长者安排在大陆退休的政策。

综合路透社与香港电台报道，林郑昨天（6月2日）早上出席立法会接受议员质询，被问及香港即将步入“超老龄化”社会，港府会否推出鼓励生育的政策，及制定更完整的人口政策，包括吸引全球人才落户香港，把握大湾区机遇。

港府政策不排斥多子家庭

林郑回应时指出，香港的出生率不断下跌，“低处未算低”，但香港并没有任何的生育限制，政府政策不会排斥生育多名孩子的家庭，也会提供免费教育及接近免费的医疗服务，所以最终生育多少孩子都是市民的个人选择。

香港政府统计处公布的2020年全年的初步数字显示，香港去年的总生育率跌至0.87，较2003年沙斯疫情肆虐时的0.9更低，而且低于过往可预期的范围。

林郑说，对政府来说，当局更赞成吸引多些年轻人赴港，同时为本地年长人士提供更好的退休地点安排。“因为香港毕竟只是一个700多万人的城市，闭门做人口政策是非常困难的。但如果将这个700多万人的城市，视为14亿人口国家的一部分，我就不会很担心我们的人口结构。”

林郑并称，香港有条件吸引外面的年轻人到来发展，“想从事金融业的话，香港是国际金融中心；若想从事创科，现在香港也具备了作为国际创科中心的条件。”

她说，香港的长者有不少人在大陆如大湾区城市居住，“如果我们的政策能方便更多年长人士，可安稳舒服地在接近香港的城市退休，人口结构就会有变化。我自己倾向用这策略去处理人口老龄化的问题。”

根据中国国家统计局5月11日发布的第七次全国人口普查公报，香港特别行政区人口为747万4200人。

5月31日召开的中共政治局会议宣布进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女的政策及配套支持措施。这是继2015年全面实施两孩政策之后，中国生育政策又一次重大调整。