港支联会被禁办六四烛光晚会 纪念馆昨起暂时关闭

《星岛日报》昨天引述警方消息透露，当局计划在六四当天派出至少逾千警力进驻维园一带，警告市民切勿明知而参与未经批准集结，警方会严正执法，不会纵容“故意”参与者。

明天是“六四”事件32周年纪念日。香港特区政府继禁止“香港市民支援爱国民主运动联合会”（简称支联会）明天在维多利亚公园举办烛光晚会后，又迫使六四纪念馆昨天起暂时关闭。但支联会受访时强调，不会在当局压力下解散。