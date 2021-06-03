香港政情 港支联会被禁办六四烛光晚会 纪念馆昨起暂时关闭 订户 来自 / 联合早报 文 / 戴庆成 发布 / 2021年6月3日 5:00 AM 香港六四纪念馆刚在上星期天重开，却又被迫在昨天暂时关闭。图为身兼支联会副主席的馆长麦海华。（路透社） 字体大小: 小 中 大 《星岛日报》昨天引述警方消息透露，当局计划在六四当天派出至少逾千警力进驻维园一带，警告市民切勿明知而参与未经批准集结，警方会严正执法，不会纵容“故意”参与者。明天是“六四”事件32周年纪念日。香港特区政府继禁止“香港市民支援爱国民主运动联合会”（简称支联会）明天在维多利亚公园举办烛光晚会后，又迫使六四纪念馆昨天起暂时关闭。但支联会受访时强调，不会在当局压力下解散。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 六四事件 香港支联会 六四纪念馆 麦海华 美国会报告指商务部未尽力 防止敏感技术流向中国军方 邱腾华：港新航空泡泡进展 须视新加坡疫情情况