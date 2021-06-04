病例持续上升 年轻人确诊率也增加 台官方吁民众端午节连假不要返乡

指挥中心指挥官、卫生福利部长陈时中坦言，疫情有上升趋势，这是比较不好的迹象，研判可能有新一波高峰；其中20岁至39岁的年轻确诊者占25.2%，可能是因为三期警戒过长、年轻人忍受不了寂寞又开始群聚所致。

台湾本土病例持续上升，年轻人确诊率也明显增加，官方昨天（6月3日）呼吁民众端午节连假期间不要返乡。在疫情最严重的台北市和新北市，逾40%病例都是在家中受感染，台北市长柯文哲感叹，再拖下去，更难收拾残局。

昨天下午2时不少挂着“我要疫苗”字条的车辆行经总统府长鸣喇叭，或从车内伸出手倒竖大拇指表达抗议，甚至有人高呼：“蔡英文下台！”

中央流行疫情指挥中心昨天公布有364起本土病例，校正回归219起，总计583起，连续20天本土新增病例破百，死亡病例新增17起，累计死亡166起。

此外，台湾军方也传出自5月起累计五人确诊，全台超过30家养护机构有入住或工作人员确诊，苗栗京元电子更发生客工宿舍群聚感染。

指挥中心指挥官、卫生福利部长陈时中坦言，疫情有上升趋势，这是比较不好的迹象，研判可能有新一波高峰；其中20岁至39岁的年轻确诊者占25.2%，可能是因为三期警戒过长、年轻人忍受不了寂寞又开始群聚所致。他希望民众在本月12日至14日的端午连假期间没必要不要返乡。

台北市和新北市的民众已自主封城，但双北家户感染病例都占总病例逾40%。新北市长侯友宜呼吁市民，未来两周勿探亲、勿聚会，非民生业者必须停业。

由于台湾迟迟没有充足疫苗，台湾当局将希望放在目前还在进行第二期试验、尚未解盲的本土疫苗，对于民间单位和宗教团体积极采购国际认证疫苗，坚持要有原厂供货证明，激起强烈民怨。

不少民众参加“给我疫苗”全民快闪活动

前新闻局长钟琴、国民党立委郑正钤昨天发起“小英！给我疫苗”全民快闪活动，原本希望号召50辆车子在下午2时经过总统府周边道路时，一起长按喇叭10秒钟，结果获得不少回响，不少人开车或骑机车，拿着青天白日旗或在车身上挂着写有“给我安全疫苗，其余免谈”“黑帮政府，草菅人命”等文字的布条，在总统府前长鸣喇叭达半个多小时。

（来源：参与者提供）

总统府发言人张惇涵回应说，台湾从去年9月与全球冠病疫苗获取机制（COVAX）、10月与阿斯利康，乃至今年2月与莫德纳签约，已经外购2000万剂疫苗，但因国际疫情持续严峻，全球疫苗供需紧张。此时防疫第一，这类政治操作企图煽动对立情绪，不仅造成不必要群聚，对防疫也没有任何帮助。

民调：65.8%民众认为政府购买疫苗决策太慢

鸿海创办人郭台铭和佛光山等宗教团体热心采购国际认证疫苗，但指挥中心执意要有原厂授权书才能接受，使疫苗进口遥遥无期。《美丽岛电子报》民调结果显示，65.8%民众认为政府购买疫苗决策太慢。

陈时中早前在记者会上多次被问到原厂授权书时竟说，“大家非常热心，现在事实上是买不到”，随即改口说，“但我也不敢完全否定有人会买得到”。

他再三指出，拿授权书是为了确认由原厂供货，现在掮客很多，有了授权书，才不会让大家走很多冤枉路。

柯文哲说，昨天死亡人数虽有17起，但“后续死亡也要校正回归，因为有些还没通报”，目前只剩两个方法——硬封城或打疫苗，硬封城经济会大受影响，所以有疫苗能打就先打。

对于原厂授权书问题，柯文哲强调，药品要引进、取得紧急使用授权，让药厂有诉讼免责与药害救济，这些他都知道。“但法律的存在是要增进人民的公共利益，不是人民要侍奉法律条文”，只要能克服困难拿到疫苗、解决事情就好。