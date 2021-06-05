港府首次引用《公安条例》围封维园禁六四晚会

香港特区政府昨天首次引用《公安条例》围封维多利亚公园，禁止“香港市民支援爱国民主运动联合会”（支联会）在该处举办“六四”烛光晚会；但仍有不少港人在不同地方以不同方式悼念。

昨天是《香港国安法》生效后的首个六四纪念日。警方从上午开始在维园内外一带截查经过的路人。到了下午，警方又首次引用《公安条例》，围封原先支联会申请举行集会的维园场地，指任何人在未经准许下，明知而进入或逗留，可能会被检控。

港岛总区高级警司廖珈奇解释，当局收到情报指有人漠视警方反对，在社交平台宣传、鼓吹、煽动他人参与有关非法集结。基于公共安全秩序等因素，警方引用《公安条例》第17条（4）作出封闭措施，呼吁市民切勿以身试法。

动员7000警力戒备

据消息指出，警方昨天除了封锁维园部分范围，也动员7000名警力在多区戒备。在尖沙咀海旁，多名警员昨午就开始在天星码头、钟楼、太空馆一带等巡视，防止晚上有人参与未经批准集结。

警方昨早也拘捕了支联会副主席邹幸彤和另一名男子，指他们涉嫌在网上宣传已被警方禁止举行的六四集会。但警方没有透露两人在网上发表了什么言论。

面对当局严密管控，一些港人昨天仍在不同地区通过不同方式举行悼念活动。其中，香港大学学生会一如既往，昨天下午在港大校园举办洗刷“国殇之柱”活动，以悼念六四事件死难者。

学生会会长郭永皓致辞时表示，举办活动是为了守护真相，教育港大同学和悼念六四死难者，别无他意，且合法和合理。他说，举办活动没有受到校方压力，并认为学生会有自主及自由举办活动，希望校方尊重。

除了港大学生会，天主教正义和平委员会昨晚也在全港七家天主教教堂举办弥撒，悼念六四事件32周年。在铜锣湾、旺角、荃湾、天水围等各区，也有港人在街头举起烛光或打开手机灯光。警方在铜锣湾、旺角举旗警告，并驱散在场聚集人士。

分析：港府日后

未必会再允许办六四晚会

全国港澳研究会副会长刘兆佳接受《联合早报》访问时表示，自从2014年发生“占中”后，香港就成为中西方政治角力的平台。近年来中美两国交恶，更令北京担忧香港会进一步成为美国针对中国的“棋子”，而支联会提倡的“结束一党专政”口号，明显是挑战中共政权。所以当局今年采取强硬态度，禁止支联会在维园举悼念办六四集会。

刘兆佳认为，在新的国际政治形势下，纵使以后疫情趋缓，港府也未必会再允许支联会举行六四晚会，甚至不排除会以《香港国安法》名义取缔支联会。港人只能自我调整心态，接受这个新的变化。

至于港府此举会否令港人对当局更加不满，他说：“肯定会有部分港人有怨气，但北京的判断是许多不满政府的港人已移民，留下的港人纵使不满，也不会有太多抗争，最多是消极的不合作态度，相信影响不大。”