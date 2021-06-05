广州专家：本轮疫情最大特点 患者鼻咽拭检测病毒核酸载量超高

（广州综合讯）广东冠病疫情持续，专家指出这次病毒株感染的最大特点，是患者鼻咽拭检测冠病病毒的核酸载量特别高，比去年的患者高出接近一倍。

据中国国家卫生健康委员会昨天发布，中国大陆31个省市区前天新增24起冠病确诊病例，其中九起为本土病例，全部来自广东。自5月21日以来，截至前天，广东全省累计报告72起冠病确诊病例。

广东前天新增的本土确诊病例中，广州报告六例，佛山报告一例，另外，广州也报告了两例本土无症状感染者转为确诊病例，新增本土无症状感染者一例。

广州此轮疫情已累计报告64起确诊病例、13起无症状感染者病例。受广州疫情影响，佛山报告七起冠病确诊病例、茂名报告一例。深圳自上月21日发现首例无症状感染者以来，至今累计排查出15例无症状感染者。

综合中新网与央视网报道，中国疾病预防控制中心此前称，此轮以广州为主的疫情，已确认感染的是在印度发现的变异病毒B1617。这种变异病毒具有潜伏期短、传播速度快、病毒载量高的特点，是首次在中国国内出现社区传播。

病毒载量比去年高近一倍

广州市第八人民医院感染病中心首席专家接受央视《东方时空》采访时指出，广州本轮疫情的最大特点，是患者鼻咽拭检测冠病病毒的核酸载量特别高，比去年的患者高出接近一倍。病毒载量高，自然传染性也强。

蔡卫平还指出，这次病情进展更快，去年病人的潜伏期平均是5.9天，这次平均只有3.2天，当中以症状轻或者无症状感染者居多。

他说，与去年疫情相比，本轮疫情的重症化比率低一些，仅6.2%。去年的病人是有症状才就医或发热被检查出来，这次疫情大部分患者是主动筛查发现，说明病例发现得早，在患者还没有发病就已被收治入院。

截至目前，广州全市11个区中，有七个区进行全员核酸检测，临近广州的佛山市南海区、禅城区，也都启动了全员核酸检测。

为疫情防控需要，广东部分医院的门诊昨天暂停一天，包括广东省中医院大德路总院门诊、广州医科大学附属第一医院沿江路院区等。