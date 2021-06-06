新增37起死亡病例 台电子厂群聚感染或冲击全球供应链

苗栗县两家半导体封测厂客工群聚病例累计142人确诊，引起各界关注全球半导体供应“断链”和客工病例散播问题。位于苗栗县的封测大厂京元电子已全面停工48小时进行清洁消毒，并对7050名员工展开全面快筛检测。

台湾新增37起冠病死亡病例再达新高，两家半导体封测厂暴发客工群聚病例累计142人确诊，引起各界关注全球半导体供应“断链”和客工病例散播问题。

位于苗栗县竹南厂的封测大厂京元电子已全面停工48小时进行清洁消毒，并对7050名员工展开全面快筛检测。总统蔡英文昨午也宣布出动军方，协助在苗栗设置筛检站，并要求新竹和苗栗两地政府设立“防疫作战联盟”，务必在科技重镇守住疫情防线。

死亡总数达224人九成60岁以上

台湾昨天宣布新增511起本土冠病病例，累计病例总数达1万零956例。新增死亡病例原本宣布38例，但过后发现其中一例已于2日公布，记者会后下修为37例，死亡总人数达224人，致死例占总病例2%，九成死者年龄都在60岁以上，但新增死者也包括一名30多岁的男子。

虽然新增病例依然以双北市居多，但新增66起病例居第三位的苗栗，却引起台湾内外关注。

截至昨天，苗栗县的京元电子累计131起病例，另一家封测厂超丰电子也有11人确诊，以客工（在台湾叫移工）为主。两家电子厂都位于苗栗竹南科学园区。竹南科学园区是“台湾硅谷”新竹科学园区的六大园区之一。

京元电子的芯片封测业务是半导体业下游的最后一里路，客户包括国内外大厂如英特尔、意法半导体和联发科。到今晚才结束的48小时全面停工前所未见，令业界担心疫情延烧后还有下一波，导致全球芯片缺货问题雪上加霜，冲击半导体供应链。

目前台湾在全球半导体晶圆厂的占比达55%，在10纳米以下的最先进制程占比高达92%，在芯片（台湾称晶圆）代工、封装测试的产值都是全球第一。

台湾中央流行疫情指挥中心已紧急派驻防疫团队，到苗栗成立“前进指挥所”，针对两家电子厂的全体员工和周围店家进行快筛检验。京元电子计划昨晚完成对7050名员工的全面快筛，超丰电子也从昨天起一连四天对全体员工和周边商家逾4000人进行普筛，检测费用都由公司自费。

由于两间公司的客工混住在四个宿舍，客工群聚问题也引起关注。疫情指挥中心昨天宣布一系列因应措施，包括在疫情警戒第三级期间，暂缓客工转换到新雇主的作业、同个雇主不同厂区的调派与客工流动。

台湾经济部也已派产业专家到前进指挥所，协助规划厂区作息和用餐等活动进行分舱分流，如无法执行就会下令停工。劳动部也派人确保客工宿舍管理，解决群聚问题、禁止客工外出，并安排客工与本国员工分流值班，避免造成社区传染。

台湾总统蔡英文昨午通过面簿直播指出，新竹和苗栗是共同生活圈和科技产业重镇，她已联系县市首长组成“防疫作战联盟”，整合区域防疫能量，并要求疫情指挥中心保留和扩大全县的医疗收治能量。

她强调“分秒必争，务必守住疫情防线”，已指示国防部协助设置“竹科专案筛检站”，并透露军方已在18小时内完成设置，昨早开始运作。

新竹科学园区共有16万名从业人员，客工约有1万多人。全球半导体业龙头台积电表示，该集团没有聘请任何客工，为的是优先提供在地工作机会。