台北一家四口 被发现三死一染疫

台北市北投区一住宅前天被发现有三名老人在卧室身亡，另外一名同住女性出现高烧症状并被确诊为冠病。

该住宅内的四名老人，分别为93岁的高姓老翁和88岁的林姓妻子，以及70岁的大儿子和50多岁的女儿，出现高烧症状的是女儿，其他三人被发现时已经身亡。

上述老夫妻的二儿子前天（4日）前往探视时，发现门遭反锁，二儿子遂报警求助，警方破门而入后发现老夫妻与大儿子已死亡，女儿经医护人员检验后发现正在发高烧，随后经台北市卫生局PCR检验，高烧女儿确诊冠病。