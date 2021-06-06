台北一家四口 被发现三死一染疫 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月6日 5:00 AM 台北市北投区一住宅前天被发现有三名老人在卧室身亡。图为发生悲剧的高家所在街道。（互联网） 字体大小: 小 中 大 台北市北投区一住宅前天被发现有三名老人在卧室身亡，另外一名同住女性出现高烧症状并被确诊为冠病。该住宅内的四名老人，分别为93岁的高姓老翁和88岁的林姓妻子，以及70岁的大儿子和50多岁的女儿，出现高烧症状的是女儿，其他三人被发现时已经身亡。上述老夫妻的二儿子前天（4日）前往探视时，发现门遭反锁，二儿子遂报警求助，警方破门而入后发现老夫妻与大儿子已死亡，女儿经医护人员检验后发现正在发高烧，随后经台北市卫生局PCR检验，高烧女儿确诊冠病。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 柯文哲 台北 悲剧 冠病 死亡 一家四口 港疫情缓和 外佣维园走秀 男子疑悲观厌世持刀行凶 安徽伤人案死亡者增至六人